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Манчестер Юнайтед составил шорт-лист кандидатов на замену Роналду

"Красные дьяволы" рассматривают троих нападающих.
Сегодня, 17:22
Мемфис Депай
Мемфис Депай

Манчестер Юнайтед обдумал кем заменить Криштиану Роналду.

Как сообщают британские СМИ, в шорт-лист манкунианцев вошли три форварда.

Коллектив Эрика тен Хага может усилиться Джонатаном Дэвидом, Мемфисом Депаем или Виктором Осимхеном.

Последний является основным претендентом, но "красных дьяволов" отпугивает большая цена на нигерийца.

Напомним, что несколькими днями ранее МЮ официально разорвал контракт с Роналду.


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