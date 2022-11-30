Футболиста АПЛ, арестованного за изнасилования, снова выпустили под залог

Игроку АПЛ, арестованному еще в июле по подозрению в изнасилованиях, снова продлили освобождение под залог теперь уже до января. Полиция и клуб до сих пор отказываются назвать имя футболиста.

Напомним, что некую звезду АПЛ обвинили в изнасилованиях и арестовали еще в июле этого года. Но полиция сразу же отпустила его под залог до октября. Затем срок продлили до конца ноября, и вот наконец его продлили снова, теперь уже к январю 2023 года.

Еще в июле правоохранительные органы заявили, что не будут применять дополнительных мер в отношении игрока, но расследование продолжается. Речь идет о двух случаях изнасилования, которые произошли в апреле и июне 2021 года. Хотя ранее он был арестован по подозрению в другом деле

Согласно информации британских медиа, клуб узнал об обвинениях своего игрока еще осенью прошлого года, но решил ничего не делать до окончательного решения суда. Игрок не был отстранен и не лишился своего статуса в команде. А перед чемпионатом мира Федерация футбола Катара была не прочь допустить этого футболиста в мундиаль, поскольку официальных обвинений нет.