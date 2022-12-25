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Реал составил шорт-лист кандидатов на замену Анчелотти

Флорентино Перес рассматривает пять специалистов.
Сегодня, 19:18
Карло Анчелотти
Карло Анчелотти

Мадридский Реал начинает готовиться к возможному уходу Карло Анчелотти.

По информации издания ElNacional, руководство клуба во главе с Флорентино Пересом составило шорт-лист на замену итальянцу.

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На позицию главного тренера президент "сливочных" рассматривает Томаса Тухеля и наставника Баварии Юлиана Нагельсмана.

В списке еще фигурируют имена коуча Байера Хаби Алонсо, а также Альваро Арбелоа и Рауль, которые уже работают в структуре мадридцев.


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