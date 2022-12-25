Реал составил шорт-лист кандидатов на замену Анчелотти
Флорентино Перес рассматривает пять специалистов.
Мадридский Реал начинает готовиться к возможному уходу Карло Анчелотти.
По информации издания ElNacional, руководство клуба во главе с Флорентино Пересом составило шорт-лист на замену итальянцу.
Читай также: Фанаты Реала разочарованы женой Лунина за мэм с Месси
На позицию главного тренера президент "сливочных" рассматривает Томаса Тухеля и наставника Баварии Юлиана Нагельсмана.
В списке еще фигурируют имена коуча Байера Хаби Алонсо, а также Альваро Арбелоа и Рауль, которые уже работают в структуре мадридцев.