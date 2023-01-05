Интерсити - Барселона: обзор и результат матча Кубка Испании 04.01.2023
В рамках 1/16 Кубка Испании Барселона отправилась в Аликанте к местному Интерсити.
Гости сразу открыли счет благодаря усилиям Рональда Араухо, и казалось, что проблем у них не возникнет.
Но не так случилось как предполагалось. После переерыва Ориоль Сольдевила восстановил паритет в счете.
Затем Усман Дембеле опять вывел "сине-гранатовых" вперед, но Сольдевила сделал дубль немногим позже.
Практически сразу Рафинья забил гол, который снова отправлял дальше фаворитов. Неутомимый Сольдевила не остановился, оформив хет-трик и переведя игру в овертаймы.
В первом дополнительном тайме Фати в который раз вывел Барсу вперед и здесь уже лидеру Интерсити не нашлось что ответить.
Как итог, коллектив Хави с огромным трудом прошел дальше. Соперник Барселоны станет известен в ближайшем будущем.
Статистика матча Кубка Испании Интерсити - Барселона
Интерсити - Барселона 3:4
Голы: Сольдевила, 59, 74, 86 - Араухо, 4, Дембеле, 66, Рафинья, 77, Фати, 104
Удары: 9 - 29
Удары в створ 6 - 10
Фолы: 7 - 10
Атаки: 90 - 111