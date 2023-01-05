Интерсити - Барселона: обзор и результат матча Кубка Испании 04.01.2023

В рамках 1/16 Кубка Испании Барселона отправилась в Аликанте к местному Интерсити.

Гости сразу открыли счет благодаря усилиям Рональда Араухо, и казалось, что проблем у них не возникнет.

Но не так случилось как предполагалось. После переерыва Ориоль Сольдевила восстановил паритет в счете.

Затем Усман Дембеле опять вывел "сине-гранатовых" вперед, но Сольдевила сделал дубль немногим позже.

Практически сразу Рафинья забил гол, который снова отправлял дальше фаворитов. Неутомимый Сольдевила не остановился, оформив хет-трик и переведя игру в овертаймы.

В первом дополнительном тайме Фати в который раз вывел Барсу вперед и здесь уже лидеру Интерсити не нашлось что ответить.

Как итог, коллектив Хави с огромным трудом прошел дальше. Соперник Барселоны станет известен в ближайшем будущем.

Статистика матча Кубка Испании Интерсити - Барселона

Интерсити - Барселона 3:4

Голы: Сольдевила, 59, 74, 86 - Араухо, 4, Дембеле, 66, Рафинья, 77, Фати, 104

Удары: 9 - 29

Удары в створ 6 - 10

Фолы: 7 - 10

Атаки: 90 - 111