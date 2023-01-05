iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интерсити - Барселона: обзор и результат матча Кубка Испании 04.01.2023

Коллективу Хави пришлось серьезно потрудиться, чтобы обыграть андердога.
Сегодня, 00:34
Интерсити - Барселона
Интерсити - Барселона

В рамках 1/16 Кубка Испании Барселона отправилась в Аликанте к местному Интерсити.

Гости сразу открыли счет благодаря усилиям Рональда Араухо, и казалось, что проблем у них не возникнет.

Но не так случилось как предполагалось. После переерыва Ориоль Сольдевила восстановил паритет в счете.

Затем Усман Дембеле опять вывел "сине-гранатовых" вперед, но Сольдевила сделал дубль немногим позже.

Практически сразу Рафинья забил гол, который снова отправлял дальше фаворитов. Неутомимый Сольдевила не остановился, оформив хет-трик и переведя игру в овертаймы.

В первом дополнительном тайме Фати в который раз вывел Барсу вперед и здесь уже лидеру Интерсити не нашлось что ответить.

Как итог, коллектив Хави с огромным трудом прошел дальше. Соперник Барселоны станет известен в ближайшем будущем.

Статистика матча Кубка Испании Интерсити - Барселона

Интерсити - Барселона 3:4

Голы: Сольдевила, 59, 74, 86 - Араухо, 4, Дембеле, 66, Рафинья, 77, Фати, 104

Удары: 9 - 29
Удары в створ 6 - 10
Фолы: 7 - 10
Атаки: 90 - 111


Статьи по теме

Стали известны подробности конфликта Роналду и Мендеша Стали известны подробности конфликта Роналду и Мендеша
Аллегри высказался о зимних трансферах Ювентуса Аллегри высказался о зимних трансферах Ювентуса
Манчестер Юнайтед сделал предложение Атлетико по аренде Фелиша Манчестер Юнайтед сделал предложение Атлетико по аренде Фелиша
Наполи впервые в текущем сезоне Серии А проиграл Наполи впервые в текущем сезоне Серии А проиграл
Помочь журналистам

Видео

Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе
Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: rain стал 13-м
просмотров

Последние новости

Европа00:52
Стали известны подробности конфликта Роналду и Мендеша
Европа00:34
Барселона в очень напряженной борьбе прошла в следующий раунд Кубка Испании, переиграв Интерсити
Европа00:30
Аллегри высказался о зимних трансферах Ювентуса
Европа00:16
Манчестер Юнайтед сделал предложение Атлетико по аренде Фелиша
Европа00:08
Наполи впервые в текущем сезоне Серии А проиграл
Вчера, 23:51
Европа23:51
Дубль Кейна помог Тоттенхэму разгромить Кристал Пэлас
Европа23:38
Интер в напряженной борьбе добыл победу над Наполи
Украина23:19
УПЛ: календарь и результаты матчей
Украина23:14
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа22:57
Кубок Испании: Атлетико, Реал Сосьедад и Севилья легко прошли в следующую стадию, обыграв своих соперников
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK