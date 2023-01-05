iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ намерен приобрести французского таланта

Майкл Олисе может перебраться в стан парижан.
Сегодня, 09:49
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Французский ПСЖ хочет подписать футболиста Кристал Пэлас.

Парижане нацелились на Майкла Олисе. Сумма потенциальной сделки неизвестна.

По сообщениям издания Mail, клуб давно наблюдал за 21-летним французом и готов сделать предложение этой зимой.

Читай также: ПСЖ намерен избавиться от одного из лидеров атакующей линии

Родная позиция Олисе на правом фланге полузащиты. Также может сыграть в центре поля на позиции атакующего полузащитника.

Хавбек родился в Лондоне, днако его мама имеет франко-алжирское происхождение, а папа нигерийское. Это дает ему право играть за одну из четырех сборных.

Олисе выступал за сборную Франции различных возрастных категорий. В частности, в прошлом году он провел два матча за сборную Франции U-21.


Статьи по теме

Атлетико заинтересован в экс-защитнике Арсенала Атлетико заинтересован в экс-защитнике Арсенала
Черноморец объявил о расставании с капитаном команды Черноморец объявил о расставании с капитаном команды
Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Украинская футболиста заключила контракт с Бешикташем Украинская футболиста заключила контракт с Бешикташем
Помочь журналистам

Видео

Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: rain стал 13-м
просмотров

Последние новости

Европа12:28
Атлетико заинтересован в экс-защитнике Арсенала
Европа12:25
Черноморец объявил о расставании с капитаном команды
Европа11:58
Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ
Украина11:52
Украинская футболиста заключила контракт с Бешикташем
Другие страны11:30
Сборная США сменила тренера из-за скандала
Украина11:28
Легионер Днепра-1 отказался возвращаться в Украину
Бокс11:06
Стало известно, какое сообщение Усик отправил Джойсу перед первым боем с Джошуа
Украина10:56
Трансферы УПЛ: зимние переходы всех команд чемпионата Украины
Украина10:53
Кривбасс подписал экс-хавбека Зари
Другие страны10:45
Джорджина Родригес выложила фото в гораздо более откровенной одежде, чем была на презентации Роналду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK