ПСЖ намерен приобрести французского таланта
Майкл Олисе может перебраться в стан парижан.
Французский ПСЖ хочет подписать футболиста Кристал Пэлас.
Парижане нацелились на Майкла Олисе. Сумма потенциальной сделки неизвестна.
По сообщениям издания Mail, клуб давно наблюдал за 21-летним французом и готов сделать предложение этой зимой.
Читай также: ПСЖ намерен избавиться от одного из лидеров атакующей линии
Родная позиция Олисе на правом фланге полузащиты. Также может сыграть в центре поля на позиции атакующего полузащитника.
Хавбек родился в Лондоне, днако его мама имеет франко-алжирское происхождение, а папа нигерийское. Это дает ему право играть за одну из четырех сборных.
Олисе выступал за сборную Франции различных возрастных категорий. В частности, в прошлом году он провел два матча за сборную Франции U-21.