ПСЖ намерен приобрести французского таланта

Майкл Олисе может перебраться в стан парижан.

Французский ПСЖ хочет подписать футболиста Кристал Пэлас.

Парижане нацелились на Майкла Олисе. Сумма потенциальной сделки неизвестна.

По сообщениям издания Mail, клуб давно наблюдал за 21-летним французом и готов сделать предложение этой зимой.

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Родная позиция Олисе на правом фланге полузащиты. Также может сыграть в центре поля на позиции атакующего полузащитника.

Хавбек родился в Лондоне, днако его мама имеет франко-алжирское происхождение, а папа нигерийское. Это дает ему право играть за одну из четырех сборных.

Олисе выступал за сборную Франции различных возрастных категорий. В частности, в прошлом году он провел два матча за сборную Франции U-21.