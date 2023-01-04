ПСЖ намерен избавиться от одного из лидеров атакующей линии

Неймара могут продать за крупную сумму.

ПСЖ готов продать нападающего Неймара в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Французский клуб намерен отдать главные роли в клубе Лионелю Месси и Килиану Мбаппе, тем самым сменив вектор развития. Кроме того, ПСЖ хочет разгрузить зарплатную ведомость.

За трансфер 30-летнего бразильца парижане могут запросить 100 миллионов евро, но сам игрок не хочет покидать команду.

Помешать переходу Неймара в новый клуб может также высокая зарплата футбоолиста, которая составляет почти 40 миллионов евро за сезон. Действующий контракт игрока с ПСЖ рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне на счету бразильца 11 голов и 10 ассистов в 15 матчах Лиги 1.

Ранее стало известно, почему Неймар не посетил похороны Пеле.