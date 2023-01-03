Стало известно, почему Неймар не посетил похороны Пеле

Бразилец не сумел поехать на родину из-за тренировок в ПСЖ.

В четверг, 29 декабря, скончался легендарный футболист сборной Бразилии Пеле.

Накануне в Бразилии прошла церемония прощания с легендарным бразильцем, который скончался от рака кишки в возрасте 82 лет.

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Ожидалось, что попрощаться со своим соотечественником и кумиром приедет Неймар, однако он церемонию прощания не сумел посетить.

"Неймар, к сожалению, не смог присутствовать на похоронах. Ему не удалось вылететь из Франции в Бразилию в столь сжатые сроки. Он попросил меня прийти сюда, чтобы таким способом ознаменовать и его присутствие", – цитирует Неймара-старшего Mirror.

Ранее сообщалось, что ФИФА попросит каждую страну назвать стадион в честь Пеле.