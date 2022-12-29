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"Пенальти - трусливый способ забить гол": лучшие цитаты короля футбола - в память о Пеле

ISPORT предлагает вспомнить самые знаковые высказывания легендарного футболиста.
Вчера, 22:13
Пеле
Пеле

Пеле не стало...

К сожалению, в возрасте 82 лет перестало биться сердце "короля футбола" Пеле. Бразилец, трижды становившийся чемпионом мира в составе национальной команды, в последнее время вел борьбу с болезнью, которую все же не смог победить.

Эдсон Арантис дю Насимент запомнился за свою карьеру невероятным количеством голов, но кроме того он также умел метко подобрать слова в том или ином случае.

ISPORT представляет лучшие цитаты Пеле.

"Пенальти – это трусливый способ забить гол".

"Спорт – это то, что вдохновляет молодежь".

"Практика – это все".

"Я не думаю, что я был бы хорошим бизнесменом, я слишком много думаю сердцем".

"Пеле не умирает. Пеле не умрет. Пеле останется в вечности".

"Если не дать людям образование, ими становится легче манипулировать".

"Все на земле - это игра. Все проходит. В конце концов мы все мертвы. Все мы заканчиваем одинаково, не правда ли?"

"Где бы ты ни был, вокруг всегда будут три идола: Иисус Христос, Кока-Кола и Пеле".

"Энтузиазм - это все. Он должен быть натянутым и вибрировать, как гитарная струна".

"Я всегда имел философию, которая досталась мне от отца. Как-то он сказал: “Бог дал тебе дар играть в футбол. Это твой дар от Бога. Если ты будешь заботиться о собственном здоровье и всегда будешь в хорошей форме, ничто тебя не остановит с этим даром, нужно быть всегда готовым”.

"Ты должен уважать людей и много работать, чтобы всегда быть в хорошей форме. И я всегда много тренировался. Когда другие шли на пляж, я оставался и работал с мячом".

"Чемпионат мира - сверхсложный турнир - шесть игр, семь, если доберешься до финала - и если ты проигрываешь хоть одну, ты вылетаешь, даже если ты лучший".

"Первый чемпионат мира, который я помню, был в 1950 году. Мой отец был футболистом, и была большая вечеринка. Когда Бразилия проиграла Уругваю, я видел, как мой отец плакал”.

"Меня постоянно спрашивают о личностях. Но единственный способ выиграть – это команда. Футбол – это не один, два или три звездных игрока".

"Все знают мою жизнь. Я выиграл много трофеев, забил больше тысячи голов, принял три чемпионата мира, но ни разу не участвовал в Олимпийских играх".

"Когда меня не станет, я уйду счастливым, ведь я сделал все, что было в моих силах. Мой спорт позволил мне многое сделать, потому что это самый большой спорт в мире".

"Я представляю Бразилию всюду в мире. Куда бы я ни пошел, я должен делать все, чтобы не разочаровать свой народ. Это я и сделал".

"Большинство людей думают, что если игрок забивает много голов – это хороший игрок, ведь гол – это важно. Но хороший игрок – это тот, кто может делать на поле все. Он может отдавать голевые передачи, подбадривать своих коллег, внушать в них уверенность идти вперед. Это тот, кто, когда команда терпит неудачу, становится одним из лидеров".

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