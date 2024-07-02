В Бразилии ввели национальный праздник в честь Пеле
"Король футбола" удостоился упоминания на родине.
В Бразилии появился новый праздник — День Короля Пеле, который будет отмечаться 19 ноября.
По данным издания AP, эта дата выбрана в честь 1000-го гола Пеле, забитого в 1969 году.
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Президент Луис Инасио Лула да Силва утвердил закон о празднике в память о великом футболисте, умершем в 2022 году.
Сенатор Хорхе Каджуру отметил, что это заслуженное признание одного из величайших спортсменов в истории.
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