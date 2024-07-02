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В Бразилии ввели национальный праздник в честь Пеле

"Король футбола" удостоился упоминания на родине.
Вчера, 23:18
Пеле / Getty Images
Пеле / Getty Images

В Бразилии появился новый праздник — День Короля Пеле, который будет отмечаться 19 ноября.

По данным издания AP, эта дата выбрана в честь 1000-го гола Пеле, забитого в 1969 году.

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Президент Луис Инасио Лула да Силва утвердил закон о празднике в память о великом футболисте, умершем в 2022 году.

Сенатор Хорхе Каджуру отметил, что это заслуженное признание одного из величайших спортсменов в истории.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пеле бразилия

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