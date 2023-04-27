В бразильском словаре появилось новое слово в честь легенды футбола

Теперь любой может стать Пеле.

Бразильцы сделали необычный шаг, чтобы почтить мировую легенду футбола Эдсона Арантиса ду Насименту, или просто Пеле, пишет Associated Press.

Теперь в бразильском языке официально принят синоним слову Пеле. Его можно использовать для описания определенного несравненного, исключительного или уникального человека.

Сам словарь приводит такие примеры: он – Пеле баскетбола, она – Пеле тенниса, она – Пеле бразильского театра, он – Пеле медицины.

Напомним, что ранее ФИФА попросила страны назвать в честь Пеле по стадиону.