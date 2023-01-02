ФИФА попросит каждую страну назвать стадион в честь Пеле

Если все на это согласятся, то в каждой стране будет хотя бы один стадион, названный в честь великого бразильца.

В четверг, 29 декабря, на 83-м году жизни умер один из величайших игроков в истории футбола, легендарный бразилец Пеле.

Его последние несколько лет были омрачены сразу несколькими болезнями, которые и стали причиной его преждевременной кончины.

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Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в бразильский Сантос на церемонию прощания с Пеле, где анонсировал глобальную просьбу федерации.

"Мы собираемся попросить каждую страну в мире назвать один из их футбольных стадионов в честь Пеле", - цитирует Инфантино Sky Sports.

В апреле 2021 года Рио-де-Жанейро отказался от планов назвать знаменитый стадион Маракана в честь Пеле после того, как губернатор штата наложил на данное предложение вето.