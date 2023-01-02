iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ФИФА попросит каждую страну назвать стадион в честь Пеле

Если все на это согласятся, то в каждой стране будет хотя бы один стадион, названный в честь великого бразильца.
Сегодня, 19:24
Пеле / Getty Images
Пеле / Getty Images

В четверг, 29 декабря, на 83-м году жизни умер один из величайших игроков в истории футбола, легендарный бразилец Пеле.

Его последние несколько лет были омрачены сразу несколькими болезнями, которые и стали причиной его преждевременной кончины.

Читай также: "Пенальти - трусливый способ забить гол": лучшие цитаты короля футбола - в память о Пеле

Президент ФИФА Джанни Инфантино прибыл в бразильский Сантос на церемонию прощания с Пеле, где анонсировал глобальную просьбу федерации.

"Мы собираемся попросить каждую страну в мире назвать один из их футбольных стадионов в честь Пеле", - цитирует Инфантино Sky Sports.

В апреле 2021 года Рио-де-Жанейро отказался от планов назвать знаменитый стадион Маракана в честь Пеле после того, как губернатор штата наложил на данное предложение вето.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пеле фифа Джанни Инфантино

Статьи по теме

"Cмотрел как на инопланетянина": Луческу рассказал, каким запомнил Пеле "Cмотрел как на инопланетянина": Луческу рассказал, каким запомнил Пеле
Стало известно, когда и где пройдет церемония прощания с Пеле Стало известно, когда и где пройдет церемония прощания с Пеле
В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле
"Пенальти - трусливый способ забить гол": лучшие цитаты короля футбола - в память о Пеле "Пенальти - трусливый способ забить гол": лучшие цитаты короля футбола - в память о Пеле
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: попадание Кончара после слепой передачи Моранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: попадание Кончара после слепой передачи Моранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров

Последние новости

Европа20:29
Манчестер Юнайтед готовит предложение по форварду сборной Франции
Украина20:19
Заря разорвала контракт с Луневым
Теннис20:16
У бывшей первой ракетки мира Навратиловой обнаружили две формы рака
Европа20:01
"С возвращением, чемпион!": Брайтон по-особенному встретил победителя ЧМ-2022
Ралли19:31
Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда
Европа19:24
ФИФА попросит каждую страну назвать стадион в честь Пеле
Другие страны19:08
"Скоро увидимся": Роналду записал обращение к фанатам Ан-Насра накануне своей презентации
Европа18:48
Арсенал активировал опцию продления контракта своего лидера
Европа18:19
Брайтон не намерен продавать своих лидеров этой зимой
Европа18:19
Бернарду Силва: Не стану скрывать, что в будущем могу перейти в другой клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK