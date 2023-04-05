"Нового Пеле не будет": тинейджер из Реала попросил не сравнивать его с королем футбола

Бразильский форвард все чаще попадает под критику СМИ из-за своей низкой результативности и сравнений с легендарным футболистом.

С того момента, как в декабре 2022 года мадридский Реал объявил о трансфере 16-летнего Эндрика, внимание к бразильцу приумножилось.

В связи с этим он все чаще стал попадать под шквал критики за свою не самую выдающуюся результативность (один гол в 13 матчах). Однако сам игрок рассказал об этой ситуации со своей точки зрения.

"Меня не смущает то, что я не забиваю голы, потому что я знаю, что все придет само собой. Мне просто нужно держать свой ум сильным. Критика не утихнет, и мне придется терпеть ее все больше и больше", - цитирует Эндрика AS.

"Никто не должен меня жалеть или гладить по голове. Иногда я задаюсь вопросом: почему так много СМИ сосредоточили внимание на мне? Я не просил об этом. Бывают ситуации, которые переходят черту. "А, это новый Пеле". Чувак, никто не будет новым Пеле, он король футбола. Я не могу просить людей не говорить о моей жизни. Всегда найдутся люди, которые нападут на меня".

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Напомним, что за трансфер молодого футболиста Реал заплатил Палмейрасу 35 миллионов евро. Однако Эндрик переедет в Мадрид только в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.