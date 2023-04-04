Хави: Я считаю Реал фаворитом в Кубке Испании
В рамках полуфинала Кубка Испании Барселона встретится с Реалом.
Наставник "сине-гранатовых" Хави Эрнандес поделился мыслями о предстоящем ответном поединке.
По словам испанца, в двухматчевом противостоянии фаворитом по умолчанию является столичный клуб.
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"Сколько прошло времени с последнего поражения Реала в двухматчевом формате? Поэтому я до сих пор считаю их фаворитами, даже несмотря на счет 0:1 в первом матче. Они больше привыкли к таким играм, к тому, что начинают с отставания.
Какой Реал я ожидаю завтра увидеть? Агрессивный, они точно будут прессинговать. Это будет очень тяжелая игра, очень.
Это команда-победитель, в ее составе много топовых игроков. Мы попробуем сделать все, что в наших силах", - сказал Хави.
Напомним, в первом матче Барселона добыла минимальную победу со счетом 1:0.