Хави: Я считаю Реал фаворитом в Кубке Испании

Наставник Барсы счтает, что в двухматчевом противостоянии "сливочные" всегда имеют преимущество.

В рамках полуфинала Кубка Испании Барселона встретится с Реалом.

Наставник "сине-гранатовых" Хави Эрнандес поделился мыслями о предстоящем ответном поединке.

По словам испанца, в двухматчевом противостоянии фаворитом по умолчанию является столичный клуб.

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"Сколько прошло времени с последнего поражения Реала в двухматчевом формате? Поэтому я до сих пор считаю их фаворитами, даже несмотря на счет 0:1 в первом матче. Они больше привыкли к таким играм, к тому, что начинают с отставания.

Какой Реал я ожидаю завтра увидеть? Агрессивный, они точно будут прессинговать. Это будет очень тяжелая игра, очень.

Это команда-победитель, в ее составе много топовых игроков. Мы попробуем сделать все, что в наших силах", - сказал Хави.

Напомним, в первом матче Барселона добыла минимальную победу со счетом 1:0.