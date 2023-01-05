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Футбол

Месси высказался о возвращении к тренировкам с ПСЖ

Аргентинец заявил, что тренерский штаб должен решать когда ему вернуться к игре.
Сегодня, 12:55
Лионель Месси / psg.fr
Лионель Месси / psg.fr

Вингер французского ПСЖ Лионель Месси поделился мыслями о возвращении к тренировкам.

По словам футболиста, он постепенно будет готовить себя к матчам за клуб.

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"Я собираюсь подготовиться физически, хорошо тренироваться, вернуть свой ритм, чтобы быть готовым, когда персонал решит, что я могу играть", - заявил Месси.

Стоит отметить, что завтра, 6 января, ПСЖ сыграет в Кубке Франции. По сообщениям СМИ, в этом матче аргентинец не сыграет.


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