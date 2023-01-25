Капитан Арсенала - об Артете: Он никогда не перестает думать о футболе

Полузащитник и капитан лондонского Арсенала Гранит Джака рассказал о том, как он сотрудничает с наставником "канониров" Микелем Артетой.

По словам швейцарца, испанский специалист не только великолепный тактик, но и очень хороший человек

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"В прошлом сезоне мы проиграли три первых матча. Тогда у некоторых лопнуло терпение. Но теперь вы видите, что может произойти, если вы дадите тренеру время. В конце концов, Артета впервые стал главным тренером.

Артета особенный. У меня было много тренеров в карьере, но такого, как Артета, никогда не было. Кажется, что он думает только о футболе 24 часа в сутки. У него всегда есть план А, план В и, возможно, даже план С. Но он лучший не только как тактик, но и как человек", - цитирует Джаку портал 20 minuten.

Cтоит отметить, что испанец преобразил не только всю команду, но и персонально Джаку. 30-летний хавбек выдает самый результативный сезон в карьере. На его счету 9 результативных действий в 19 матчах.