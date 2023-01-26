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В 2022 году клубы потратили рекордные 6,5 млрд долларов на трансферы

Совершенно безумные суммы.
Сегодня, 19:18
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

ФИФА опубликовали отчеты о трансферах, сворешенных в 2022 году. Как оказалось, в прошлом году был поставлен ряд рекордов.

После двух коронавирусных лет, когда клубам приходилось скоращать свои бюджеты, в 2022 году затраты на трансферы выросли на 33,5% в сранении с 2021 годом.

Всего клубы потратили 6,5 млрд долларов, что является третим результатом в истории. Болше клубы потратили в 2018 году (6,94 млрд) и в 2019-м (7,35 млрд долларов).

При этом 960 клубов потратили деньги на трансферы, а 1155 их получили, и это рекордные показатели. Также рекордным показателем стало количество заверешнных сделок - 20 209 трансферов.

Кроме того рекордом стало то, что в трансферных сделках приняло участие 4770 клубов из 182 национальных ассоциаций.


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