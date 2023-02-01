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Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест: обзор матча и результат игры 01.02.2023

Команда Тен Хага еще на шаг стала ближе к трофею.
Вчера, 23:51
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест / Getty Images
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест / Getty Images

В среду, 1 февраля, Манчестер Юнайтед в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги принимал на своем поле Ноттингем Форест.

Первый матч между этими командами завершился разгромной победой МЮ, потому вряд ли кто-то сомневался в итоговой победе манкунианцев в этом противостоянии.

Состав на матч Эрик тен Хаг выбрал достаточно боевой, но забить его подопечным, при абсолютном доминировании, долгое время не удавалось. Лишь после выхода на поле Мартиаля, Рашфорда и Санчо, который сыграл впервые с октября, "красные  дьяволы" смогли забить - отметился французский нападающий. 

Практически сразу после неплохой атаки Рашфорд отдал передачу на свободные ворота Фреду, который удвоил перевес команды.

Итоговая победа со счетом 5:0 и Юнайтед стали вторыми финалистами турнира. В решающем матче они встретятся с Ньюкаслом.

Результат и статистика матча МЮ - Ноттингем Форрест

МЮ - Ноттингем Форрест 2:0 (по сумме двух матчей 5:0)
Голы: Мартиаль, 73, Фред, 76

Владение мячом: 74% - 26%
Удары по воротам: 12 - 5
Удары в створ: 6 - 3

Манчестер Юнайтед: Хитон - Ван-Биссака, Варан (Магвайр, 80), Мартинес, Шоу - Каземиро (Линделеф, 80), Фред - Фернандеш, Антони (Санчо, 63), Гарначо (Рашфорд, 62) - Вегорст (Марсьяль, 63)

Ноттингем Форест: Хеннесси - Уильямс, Боли, Маккенна, Лоди (Орье, 65) - Фройлер (Данило, 64), Скарпа (Хэммонд, 86) - Мангаля, Деннис, Джонсон (Майтен, 64) - Серридж (Осонг, 86)

Предупреждения: Фред, Серридж, Каземиро.

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