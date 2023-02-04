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Наставник Жироны: Цыганков готов к игре

Мичел анонсировал дебют украинца.
Сегодня, 14:54
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков

Коуч испанской Жироны Мичел высказался о готовности Виктора Цыганкова дебютировать за клуб.

По словам Мичела. украинец может выйти на поле в следующем матче, но неизвестно сколько он сыграет.

"Он готов дебютировать. Это топ-игрок для нас, он готов к матчу. Посмотрим, сколько минут Цыганков получит, но Виктор в состоянии сыграть", - сказал Мичел на пресс-конференции.

Напомним, завтра, 5 февраля, Жирона сыграет с Валенсией. Старт матча в 17:15.


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