Наставник Жироны: Цыганков готов к игре

Коуч испанской Жироны Мичел высказался о готовности Виктора Цыганкова дебютировать за клуб.

По словам Мичела. украинец может выйти на поле в следующем матче, но неизвестно сколько он сыграет.

"Он готов дебютировать. Это топ-игрок для нас, он готов к матчу. Посмотрим, сколько минут Цыганков получит, но Виктор в состоянии сыграть", - сказал Мичел на пресс-конференции.

Напомним, завтра, 5 февраля, Жирона сыграет с Валенсией. Старт матча в 17:15.