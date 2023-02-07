Орбан впервые пропустит матч Бундеслиги в этом сезоне из-за предстоящей операции

Защитник РБ Лейпциг Вилли Орбан пропустит предстоящий матч против Униона. Футболист должен стать донором костного мозга, сообщает kicker.

Орбан состоит в списке доноров с 2017 года и недавно ему впервые выпала возможност спасти чью-то жизнь. В интервью Вилли сказал, что не сомневался ни секунды.

"Конечно, сначала я удивился, когда получил уведомление о том, что могу стать донором. У меня не было никаких сомнений. Это дает возможность спасти жизнь другому человеку, приложив совсем небольшие усилия. Так что для меня даже не было другого варианта. Очень надеюсь, что смогу помочь человеку полностью вылечиться", – приводит слова Орбана kicker.

В данный момент Вилли готовится к операции, а потому не тренируется с командой с воскресенья. Есть вероятность, что он пропустит предстоящий матч против Униона. В этом сезоне Орбан отыграл все 19 матчей текущего сезона.