Де Хеа побил сразу несколько рекордов Манчестер Юнайтед и АПЛ в матче против Лидса
Давид Де Хеа традиционно вышел в стартовом составе Манчестер Юнайтед на матч 23-го тура АПЛ против Лидса.
Появление испанца на поле стало историческим. Как сообщает Sky Sports Stattoo, Де Хеа стал самым молодым вратарем, который принял участие в 400 матчах Английской Премьер-лиги.
Голкипер манкунианцев сделал это в возрасте 32 лет и 97 дней, побив рекорд Шея Гивена (33 года 335 дней).
К тому же он стал первым вратарем в истории Манчестер Юнайтед, который провел 400 матчей в АПЛ, передает Mirror.
Де Хеа также стал первым не британским игроком, который записал на свой счет 400 матчей за один клуб, при этом попав в компанию других легионеров, которые сыграли 400+ матчей в АПЛ:
- Марк Шварцер (Мидлсбро, Фулхэм, Челси, Лестер - 514)
- Сильвен Дистен (Ньюкасл, Манчестер Сити, Портсмут, Эвертон, Борнмут - 469)
- Брэд Фридель (Ливерпуль, Блэкберн, Астон Вилла, Тоттенхэм - 450)
- Шей Гивен (Блэкберн, Ньюкасл, Манчестер Сити, Астон Вилла, Сток Сити - 450)
- Джон О'Ши (Манчестер Юнайтед, Сандерленд 445)
- Петр Чех (Челси, Арсенал - 443)
- Юсси Яаскеляйнен (Болтон, Вест Хэм - 436)
- Ричард Данн (Эвертон, Манчестер Сити, Астон Вилла, КПР - 431).
Де Хеа теперь делит третье место с Гари Невиллом по количеству матчей в АПЛ за Манчестер Юнайтед. Он уступает лишь Райану Гиггзу (632) и Полу Скоулзу (499).