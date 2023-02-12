Де Хеа побил сразу несколько рекордов Манчестер Юнайтед и АПЛ в матче против Лидса

Давид Де Хеа традиционно вышел в стартовом составе Манчестер Юнайтед на матч 23-го тура АПЛ против Лидса.

Появление испанца на поле стало историческим. Как сообщает Sky Sports Stattoo, Де Хеа стал самым молодым вратарем, который принял участие в 400 матчах Английской Премьер-лиги.

Голкипер манкунианцев сделал это в возрасте 32 лет и 97 дней, побив рекорд Шея Гивена (33 года 335 дней).

К тому же он стал первым вратарем в истории Манчестер Юнайтед, который провел 400 матчей в АПЛ, передает Mirror.

Де Хеа также стал первым не британским игроком, который записал на свой счет 400 матчей за один клуб, при этом попав в компанию других легионеров, которые сыграли 400+ матчей в АПЛ:

Марк Шварцер (Мидлсбро, Фулхэм, Челси, Лестер - 514)

Сильвен Дистен (Ньюкасл, Манчестер Сити, Портсмут, Эвертон, Борнмут - 469)

Брэд Фридель (Ливерпуль, Блэкберн, Астон Вилла, Тоттенхэм - 450)

Шей Гивен (Блэкберн, Ньюкасл, Манчестер Сити, Астон Вилла, Сток Сити - 450)

Джон О'Ши (Манчестер Юнайтед, Сандерленд 445)

Петр Чех (Челси, Арсенал - 443)

Юсси Яаскеляйнен (Болтон, Вест Хэм - 436)

Ричард Данн (Эвертон, Манчестер Сити, Астон Вилла, КПР - 431).

Де Хеа теперь делит третье место с Гари Невиллом по количеству матчей в АПЛ за Манчестер Юнайтед. Он уступает лишь Райану Гиггзу (632) и Полу Скоулзу (499).