Осасуна - Реал 0:2 видео голов и лучших моментов матча 18.02.2023
В субботу, 18 февраля, мадридский Реал в матче 22-го тура чемпионата Испании встречался на выезде с Осасуной.
Подопечные Карло Анчелотти сумели добыть победу в непростом поединке, обыграв соперника со счетом 2:0.
Ближе к концу матча гости вышли вперед благодаря результативному удару Федерико Вальверде, а в компенсированное время преимущество мадридцев удвоил Марко Асенсио.
Реал с 51 очком продолжает занимать второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридский клуб отстает от лидирующей Барселоны на пять баллов и имеет на один сыгранный матч больше. Осасуна с 30 пунктами расположилась на десятой позиции.
Вашему вниманию видео всех голов матча Осасуна - Реал в 22-м туре Ла Лиги:
Осасуна - Реал 0:2
Голы: Вальверде, 78, Асенсио, 90+2.
Осасуна: Эррера - Монкайола, У. Гарсия, Д. Гарсия, Санчес - Гомес, Торро (Кике, 86), Р. Гарсия (Морено, 63), Брашанац (Ороц, 72), Абде (Барха, 86) - Будимир.
Реал: Куртуа - Начо (Карвахаль, 77), Милитао, Рюдигер, Алаба - Модрич, Камавинга, Себальос (Асенсио, 66) - Вальверде, Родриго (Альваро, 87), Винисиус.
Предупреждения: Торро, Монкайола, Гомес - Винисиус.
Источник: MEGOGO