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Осасуна - Реал 0:2 видео голов и лучших моментов матча 18.02.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты поединка испанской Ла Лиги.
Сегодня, 07:32
Реал обыграл Осасуну / Getty Images
Реал обыграл Осасуну / Getty Images

В субботу, 18 февраля, мадридский Реал в матче 22-го тура чемпионата Испании встречался на выезде с Осасуной.

Подопечные Карло Анчелотти сумели добыть победу в непростом поединке, обыграв соперника со счетом 2:0.

Ближе к концу матча гости вышли вперед благодаря результативному удару Федерико Вальверде, а в компенсированное время преимущество мадридцев удвоил Марко Асенсио. 

Реал с 51 очком продолжает занимать второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Мадридский клуб отстает от лидирующей Барселоны на пять баллов и имеет на один сыгранный матч больше. Осасуна с 30 пунктами расположилась на десятой позиции.

Вашему вниманию видео всех голов матча Осасуна - Реал в 22-м туре Ла Лиги:

Осасуна - Реал 0:2

Голы: Вальверде, 78, Асенсио, 90+2.

Осасуна: Эррера - Монкайола, У. Гарсия, Д. Гарсия, Санчес - Гомес, Торро (Кике, 86), Р. Гарсия (Морено, 63), Брашанац (Ороц, 72), Абде (Барха, 86) - Будимир.

Реал: Куртуа - Начо (Карвахаль, 77), Милитао, Рюдигер, Алаба - Модрич, Камавинга, Себальос (Асенсио, 66) - Вальверде, Родриго (Альваро, 87), Винисиус.

Предупреждения: Торро, Монкайола, Гомес - Винисиус.

Источник: MEGOGO

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