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Осасуна - Реал 0:2: обзор матча и результат игры 18.02.2023

Команда Карло Анчелотти старается не отпускать далеко Барселону, которая лидирует в чемпионате Испании.
Сегодня, 00:07
Марко Асенсио и Федерико Вальверде / Getty Images
Марко Асенсио и Федерико Вальверде / Getty Images

В субботу, 18 февраля, на Эстадио Эль Садар состоялся матч 22-го тура испанской Ла Лиги между Осасуной и мадридским Реалом.

Тибо Куртуа восстановился от повреждения, а это значит, что Андрей Лунин вернулся на скамейку запасных.

Первый тайм получился, мягко говоря, не зрелищным. По три удара по воротам от каждой из сторон и всего по одному в створ. Во второй половине коллективы оживились, что вылилось в три гола, два из которых были засчитаны.

Источник: Getty Images

На 79-й минуте Винисиус Жуниор отдал передачу на Федерико Вальверде, который ударом с отскоком от земли вывел "бланкос" вперед.

Источник: Getty Images

Через 10 минут уже Винисиус принимал поздравления, однако его взятие ворот было отменено из-за офсайда.

А в добавленное арбитром время Унаи Гарсия потерял мяч вблизи своей штрафной, Альваро выкатил мяч на Марко Асенсио, а тот пробил между ног Серхио Эрреры.

Королевский клуб сократил отставание от Барселоны в таблице до пяти очков, но каталонцы свой матч против Кадиса проведут в воскресенье, 19 февраля. Осасуна осталась на 10-м месте, имея в активе 30 очков.

Источник: Getty Images

Статистика матча Осасуна - Реал 22-го тура Ла Лиги

Осасуна - Реал 0:2
Гол: Вальверде, 78, Асенсио, 90+2.

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 11 - 11
Удары в створ: 4 - 6
Фолы: 17 - 7
Ожидаемые голы (xG): 0.53 - 1.44

Осасуна: Эррера - Монкайола, У. Гарсия, Д. Гарсия, Санчес - Гомес, Торро (Кике, 86), Р. Гарсия (Морено, 63), Брашанац (Ороц, 72), Абде (Барха, 86) - Будимир.

Реал: Куртуа - Начо (Карвахаль, 77), Милитао, Рюдигер, Алаба - Модрич, Камавинга, Себальос (Асенсио, 66) - Вальверде, Родриго (Альваро, 87), Винисиус.

Предупреждения: Торро, Монкайола, Гомес - Винисиус.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: осасуна Реал Мадрид Ла Лига

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