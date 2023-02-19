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Барселона - Кадис: обзор и результат матча чемпионата Испании 19.02.2023

"Сине-гранатовые" продолжают сохранять солидный отрыв от Реала.
Вчера, 23:58
Барселона
Барселона

В рамках 24 тура чемпионата Испании Барселона на своем поле встретилась с Кадисом.

"Сине-гранатовые" показали уверенную, доминирующую игру, не дав никакого шанса аутсайдерам.

Коллектив Хави легко решил все свои вопросы в конце первого тайма. Голами отличились Серхи Роберто и Роберт Левандовски.

Во втором тайме Кадис попытался что-то противопоставить, а хозяева наоборот включили режим экономии энергии, но на ход игры это особо не повлияло.

Статистика матча чемпионата Испании Барселона - Кадис

Барселона - Кадис 2:0

Голы: Серхи Роберто, 43, Левандовски, 45+1

xG: 2.35 - 1.54
Владение мячем: 65 - 35%
Удары: 16 - 14 
Удары в створ: 5 - 4


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