В Британии создадут новый футбольный орган
Британское правительство представило официальный документ о создании нового независимого футбольного регулятора, пишет BBC.
Новый орган будет обладать всеми необходимыми полномочиями, чтобы проверять новых владельцев и руководителей клубов, предоставлять болельщикам больше прав и даже запрещать клубам участвовать в Суперлиге.
Согласно документу, новый футбольный орган должен будет:
- предотвращать экономический крах клубов
- проводить строгую проверку новых владельцев
- обеспечивать справедливое распределение денежных средств между клубами
- обеспечивать права болельщиков на запрет для владельцев менять название, эмблему или цвета клубов
- запрещать английским клубам участвовать в закрытых турнирах, если таковые будут наносить клубам вред
"Английский футбол остается одним из величайших примеров культурного экспорта Великобритании, клубы и лиги по всему миру ориентируются на его успех. Именно поэтому сегодня правительство предпринимает необходимые и целенаправленные шаги для того, чтобы это продолжалось на протяжении многих поколений.
Руководящий орган будет иметь полномочия не допускать английские клубы к участию в новых соревнованиях, которые не соответствуют заранее определенным критериям, по согласованию с Футбольной ассоциацией Англии и болельщиками.
Эти критерии могут включать меры по предотвращению участия клубов в закрытых соревнованиях, которые наносят ущерб внутреннему чемпионату, таких как Суперлига Европы", – говорится в официальном заявлении.