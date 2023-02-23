В Британии создадут новый футбольный орган

Британское правительство представило официальный документ о создании нового независимого футбольного регулятора, пишет BBC.

Новый орган будет обладать всеми необходимыми полномочиями, чтобы проверять новых владельцев и руководителей клубов, предоставлять болельщикам больше прав и даже запрещать клубам участвовать в Суперлиге.

Согласно документу, новый футбольный орган должен будет:

предотвращать экономический крах клубов

проводить строгую проверку новых владельцев

обеспечивать справедливое распределение денежных средств между клубами

обеспечивать права болельщиков на запрет для владельцев менять название, эмблему или цвета клубов

запрещать английским клубам участвовать в закрытых турнирах, если таковые будут наносить клубам вред

"Английский футбол остается одним из величайших примеров культурного экспорта Великобритании, клубы и лиги по всему миру ориентируются на его успех. Именно поэтому сегодня правительство предпринимает необходимые и целенаправленные шаги для того, чтобы это продолжалось на протяжении многих поколений.

Руководящий орган будет иметь полномочия не допускать английские клубы к участию в новых соревнованиях, которые не соответствуют заранее определенным критериям, по согласованию с Футбольной ассоциацией Англии и болельщиками.

Эти критерии могут включать меры по предотвращению участия клубов в закрытых соревнованиях, которые наносят ущерб внутреннему чемпионату, таких как Суперлига Европы", – говорится в официальном заявлении.