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Футбол

В Британии создадут новый футбольный орган

На Туманном Альбионе настроены серьезно.
Сегодня, 14:32
Флаг Великобритании / Getty Images
Флаг Великобритании / Getty Images

Британское правительство представило официальный документ о создании нового независимого футбольного регулятора, пишет BBC.

Новый орган будет обладать всеми необходимыми полномочиями, чтобы проверять новых владельцев и руководителей клубов, предоставлять болельщикам больше прав и даже запрещать клубам участвовать в Суперлиге.

Согласно документу, новый футбольный орган должен будет:

  • предотвращать экономический крах клубов
  • проводить строгую проверку новых владельцев
  • обеспечивать справедливое распределение денежных средств между клубами
  • обеспечивать права болельщиков на запрет для владельцев менять название, эмблему или цвета клубов
  • запрещать английским клубам участвовать в закрытых турнирах, если таковые будут наносить клубам вред

"Английский футбол остается одним из величайших примеров культурного экспорта Великобритании, клубы и лиги по всему миру ориентируются на его успех. Именно поэтому сегодня правительство предпринимает необходимые и целенаправленные шаги для того, чтобы это продолжалось на протяжении многих поколений.

Руководящий орган будет иметь полномочия не допускать английские клубы к участию в новых соревнованиях, которые не соответствуют заранее определенным критериям, по согласованию с Футбольной ассоциацией Англии и болельщиками.

Эти критерии могут включать меры по предотвращению участия клубов в закрытых соревнованиях, которые наносят ущерб внутреннему чемпионату, таких как Суперлига Европы", – говорится в официальном заявлении.


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