Аль-Айн Реброва и Ярмоленко обидно уступил в матче за Суперкубок ОАЭ
"Боссы" не смогли завоевать первый трофей в сезоне.
В рамках матча за суперкубок ОАЭ Аль-Айн встретился с Аль-Шарджой
Команды продемонстрировали примерно одинаковый уровень игры. Исход поединка решил единственный эпизод.
На 29 минуте нападающий Аль-Айна Коджо Лаба срезал мяч в свои ворота. После этого "боссы" пытались отыграться, но не смогли этого сделать.
Таким образом, клуб двух украинцев потерял возможность завоевать первый трофей в этом сезоне.