Аль-Айн Реброва и Ярмоленко обидно уступил в матче за Суперкубок ОАЭ

"Боссы" не смогли завоевать первый трофей в сезоне.

В рамках матча за суперкубок ОАЭ Аль-Айн встретился с Аль-Шарджой

Команды продемонстрировали примерно одинаковый уровень игры. Исход поединка решил единственный эпизод.

На 29 минуте нападающий Аль-Айна Коджо Лаба срезал мяч в свои ворота. После этого "боссы" пытались отыграться, но не смогли этого сделать.

Таким образом, клуб двух украинцев потерял возможность завоевать первый трофей в этом сезоне.