Мудрик остался в запасе Челси на дерби с Тоттенхэмом
В воскресенье, 26 февраля, Тоттенхэм в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги примет на своем поле Челси.
Дорогостоящий зимний новичок "синих" Михаил Мудрик на предстоящее дерби оказался вне стартового состава своей команды. Главный тренер Грэм Поттер решил оставить украинца на скамейке запасных.
Your Chelsea side today! 💪@ParimatchGlobal | #TotChe pic.twitter.com/0bVOrTm4Ff— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 26, 2023
Отметим, что в текущем сезоне Мудрик принял участие в пяти матчах Челси в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, но результативными действиями пока не отличился.
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На данный момент Челси занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 31 балл. Тоттенхэм с 42 очками расположился на четвертой позиции.
Матч чемпионата Англии Тоттенхэм - Челси начнется в 15:30 по киевскому времени.