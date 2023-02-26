Мудрик остался в запасе Челси на дерби с Тоттенхэмом

Украинский вингер может появиться на поле уже по ходу поединка.

В воскресенье, 26 февраля, Тоттенхэм в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги примет на своем поле Челси.

Дорогостоящий зимний новичок "синих" Михаил Мудрик на предстоящее дерби оказался вне стартового состава своей команды. Главный тренер Грэм Поттер решил оставить украинца на скамейке запасных.

Отметим, что в текущем сезоне Мудрик принял участие в пяти матчах Челси в чемпионате Англии и Лиге чемпионов, но результативными действиями пока не отличился.

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На данный момент Челси занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 31 балл. Тоттенхэм с 42 очками расположился на четвертой позиции.

Матч чемпионата Англии Тоттенхэм - Челси начнется в 15:30 по киевскому времени.