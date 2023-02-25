Мудрик феерит на тренировке Челси

Надеемся, совсем скоро украинец покажет эти навыки в матче.

Лондонский Челси поделился роликом с тренировки, где видно, как старается Михаил Мудрик.

Украинец неплохо показывает себя в дриблинге и хорошо взаимодействует с партнерами. Осталось только дождаться, когда Михаил покажет эти навыки в матче.

Зато действия Мудрика привлекли внимание пресс-службы клуба, которая и опубликовала ролик.

Some mazy runs from Mudryk! 🔀 pic.twitter.com/FxD5BUx3B7 — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 24, 2023

Напомним, что Михаил Мудрик провел за Челси пять матчей, но все еще не отметился результативными действиями.