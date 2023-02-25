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Мудрик феерит на тренировке Челси

Надеемся, совсем скоро украинец покажет эти навыки в матче.
Сегодня, 00:39
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Лондонский Челси поделился роликом с тренировки, где видно, как старается Михаил Мудрик.

Украинец неплохо показывает себя в дриблинге и хорошо взаимодействует с партнерами. Осталось только дождаться, когда Михаил покажет эти навыки в матче.

Зато действия Мудрика привлекли внимание пресс-службы клуба, которая и опубликовала ролик.

Напомним, что Михаил Мудрик провел за Челси пять матчей, но все еще не отметился результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

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