Тоттенхэм - Челси 2:0: обзор матча и результат игры 26.02.2023

В воскресенье, 26 февраля, в рамках 25-го тура АПЛ Тоттенхэм принимал Челси. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В первой половине встречи команды пытались нащупать свою игру, однако голами это не закончилось. В итоге, под занавес тайма команды устроили потасовку, в результате которой вингер Челси Хаким Зиеш сначала был удалена с поле, а после и вернут на него. Система ВАР спасла игрока.

В самом начале вторых 45-минут Оливер Скипп дальним ударов поразил ворота Кепы, который не сумел отрегулировать. Англичанин вывел свою команду вперед, пока соперники считали ворон.

Источник: Getty Images

Далее Челси попытался организовать пару опасных атак, чтобы сократить счет, однако Харри Кейн внес свои правки. Форвард "шпор" занес мяч с близкого расстояния в ворота.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на поле лишь на 83-й минуте, однако спасти свою команду от поражения ему не удалось.

Статистика матча Тоттенхэм - Челси 25-го тура АПЛ

Тоттенхэм - Челси 2:0

Голы: Скипп, 46, Кейн, 82

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 8 - 10

Удары в створ: 3 - 2

Фолы: 10 - 10

Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 0.44