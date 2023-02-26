Тоттенхэм - Челси 2:0: обзор матча и результат игры 26.02.2023
В воскресенье, 26 февраля, в рамках 25-го тура АПЛ Тоттенхэм принимал Челси. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.
В первой половине встречи команды пытались нащупать свою игру, однако голами это не закончилось. В итоге, под занавес тайма команды устроили потасовку, в результате которой вингер Челси Хаким Зиеш сначала был удалена с поле, а после и вернут на него. Система ВАР спасла игрока.
В самом начале вторых 45-минут Оливер Скипп дальним ударов поразил ворота Кепы, который не сумел отрегулировать. Англичанин вывел свою команду вперед, пока соперники считали ворон.
Далее Челси попытался организовать пару опасных атак, чтобы сократить счет, однако Харри Кейн внес свои правки. Форвард "шпор" занес мяч с близкого расстояния в ворота.
Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на поле лишь на 83-й минуте, однако спасти свою команду от поражения ему не удалось.
Статистика матча Тоттенхэм - Челси 25-го тура АПЛ
Тоттенхэм - Челси 2:0
Голы: Скипп, 46, Кейн, 82
Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 8 - 10
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 10 - 10
Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 0.44