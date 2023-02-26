iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм - Челси 2:0: обзор матча и результат игры 26.02.2023

"Шпоры" добыли уверенную победу над принципиальным соперником.
Сегодня, 17:29
Тоттенхэм - Челси / Getty Images
Тоттенхэм - Челси / Getty Images

В воскресенье, 26 февраля, в рамках 25-го тура АПЛ Тоттенхэм принимал Челси. Матч завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В первой половине встречи команды пытались нащупать свою игру, однако голами это не закончилось. В итоге, под занавес тайма команды устроили потасовку, в результате которой вингер Челси Хаким Зиеш сначала был удалена с поле, а после и вернут на него. Система ВАР спасла игрока.

В самом начале вторых 45-минут Оливер Скипп дальним ударов поразил ворота Кепы, который не сумел отрегулировать. Англичанин вывел свою команду вперед, пока соперники считали ворон.

Источник: Getty Images

Далее Челси попытался организовать пару опасных атак, чтобы сократить счет, однако Харри Кейн внес свои правки. Форвард "шпор" занес мяч с близкого расстояния в ворота.

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик вышел на поле лишь на 83-й минуте, однако спасти свою команду от поражения ему не удалось.

Статистика матча Тоттенхэм - Челси 25-го тура АПЛ

Тоттенхэм - Челси 2:0     
Голы: Скипп, 46, Кейн, 82

Владение мячом: 41% - 59%
Удары: 8 - 10
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 10 - 10
Ожидаемые голы (xG): 0.77 - 0.44

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тоттенхэм АПЛ

Статьи по теме

Тренер Тоттенхэма: Мы рады победе над Челси, судья был хорош Тренер Тоттенхэма: Мы рады победе над Челси, судья был хорош
Поттер сделал заявление насчет своего будущего в Челси Поттер сделал заявление насчет своего будущего в Челси
Мудрик остался в запасе Челси на дерби с Тоттенхэмом Мудрик остался в запасе Челси на дерби с Тоттенхэмом
Манчестер Юнайтед и Ньюкасл выразили поддержку Украине перед финалом кубка лиги Манчестер Юнайтед и Ньюкасл выразили поддержку Украине перед финалом кубка лиги
Помочь журналистам

Видео

Ярослав Амосов - Логан Сторли: видео боя
Ярослав Амосов - Логан Сторли: видео боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа19:35
Манчестер Юнайтед и Ньюкасл выразили поддержку Украине перед финалом кубка лиги
Европа19:21
Тренер Тоттенхэма: Мы рады победе над Челси, судья был хорош
Европа19:06
Поттер сделал заявление насчет своего будущего в Челси
Европа18:47
Мак Аллистер: Аргентина выиграла чемпионат мира благодаря Месси
Европа18:27
Циганков - один из лучших игроков Жироны в матче с Атлетиком
Европа18:21
Барселоне предложили подписать нападающего Боруссии Менхенгладбах
Европа17:59
Ассист Цыганкова в обзоре матча Атлетик - Жирона 2:3
НБА17:55
Сан-Антонио выдал худшую серию в истории франшизы
Теннис17:32
Теннис: WTA и ATP. Гуркач выиграл турнир в Марселе
Европа17:29
Тоттенхэм на своем поле обыграл Челси Мудрика
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK