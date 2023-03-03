Герои Кубка Англии извинились за "насмешки" над больным сыном легенды МЮ

В рамках 1/8 финала Кубка Англии состоялась одна самая настоящая сенсация, когда клуб четвертого дивизиона Гримсби Таун победил представителя АПЛ Саутгемптон.

После поединка в официальном аккаунте клуба в Твиттер появился пост с видео, на котором молодой человек произносит фразу "Какой день!".

Этим парнем оказался Харви Прайс - сын известной в Британии селебрити Кэти Прайс и бывшего футболиста МЮ Двайта Йорка.

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21-летний Харви имеет синдром Прадера-Вилли, аутизм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью и частичную слепоту.

В комментариях люди начали критиковать клуб за неподобающее отношение к инвалидам. Клуб обнародовал заявление по этому поводу:

"Мы узнали, что вчера поздно вечером в официальном аккаунте клуба в Твиттере после нашей игры против Саутгемптона в Кубке Англии было опубликовано неприемлемое изображение.

Пост удалили сегодня утром, как только нам стало известно. Мы хотели бы от всей души извиниться за любые оскорбления, которые это повлекло", - приводит заявление клуба Mirror.

Некоторые из фанатов требует от ФА наказать Гримсби Таун.

Интересно, что в прошлом месяце произошел скандал с представителями полиции, которые в чате WhatsApp "использовали унизительные изображения с Харви".