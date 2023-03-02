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Футбол

"Фотошоп, 100%": Одноклубники потролили Сона за фотосессию в трусах

Нелегко быть амбассадором бренда нижнего белья.
Сегодня, 14:28
Сон Хын Мин / Getty Images
Сон Хын Мин / Getty Images

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин выложил на своей странице в Инстаграм фотосессию с Calvin Klein и получил долю троллинга от одноклубников.

Напомним, что еще в прошлом году стало известно, что южнокорейский футболист станет лицом рекламной кампании Calvin Klein на родине и амбассадором бренда.

В рамках этой самой кампании кореец поделился в своем Инстаграме свеженькой фотосессией в трусах от известного бренда.

Бывшие и нынешние одноклубники Сона не пропустили этот пост. Забавными эмодзи отметились Педро Порро, Серж Орье, Серхио Регилон и другие.

А защитник Кристиан Ромеро и вовсе написал, что все эти фотки - чистейший Фотошоп, намекая, на превосходную физическую форму Сона.

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