"Фотошоп, 100%": Одноклубники потролили Сона за фотосессию в трусах

Нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин выложил на своей странице в Инстаграм фотосессию с Calvin Klein и получил долю троллинга от одноклубников.

Напомним, что еще в прошлом году стало известно, что южнокорейский футболист станет лицом рекламной кампании Calvin Klein на родине и амбассадором бренда.

В рамках этой самой кампании кореец поделился в своем Инстаграме свеженькой фотосессией в трусах от известного бренда.

Бывшие и нынешние одноклубники Сона не пропустили этот пост. Забавными эмодзи отметились Педро Порро, Серж Орье, Серхио Регилон и другие.

А защитник Кристиан Ромеро и вовсе написал, что все эти фотки - чистейший Фотошоп, намекая, на превосходную физическую форму Сона.