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Челси - Лидс 1:0: обзор матча и результат игры 4.03.2023

"Синие" справились с Лидсом без помощи украинского вингера.
Сегодня, 19:35
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

В Лондоне на Стэмфорд Бридж прошел матч 26-го тура АПЛ, в котором местный Челси принимал в гостях Лидс.

Команда Грэма Поттера, чья судьба находится в подвешенном состоянии, сумела прервать неутешительную для себя серию из шести игр без побед. Для этого хватило одного-единственного гола.

На 53-й минуте Бен Чилуэлл исполнил навес с углового, а Уэсли Фофана выпрыгнул выше своего опекуна и ударом головой поразил ворота Иллана Мелье.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Михаил Мудрик третий матч подряд остался в запасе, но в этот раз украинец впервые даже не вышел на поле.

Челси вернул себе десятое место чемпионата Англии, теперь в активе "пенсионеров" 34 очка. Лидс безуспешно продолжает борьбу за выживание: 17-е место и 22 очка.

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Статистика матча Челси - Лидс 26-го тура АПЛ

Челси - Лидс 1:0
Гол: Фофана, 53.

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 13 - 11
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 10 - 7
Ожидаемые голы (xG): 1.67 - 1.21

Челси: Аррисабалага - Фофана, Кулибали, Бадьяшиль - Лофтус-Чик (Чалоба, 84), Э. Фернандес (Мадуэке, 84), Ковачич (Чуквуэмека, 75), Чилуэлл - Стерлинг (Закария, 68), Хаверц, Феликс (Галлахер, 68).

Лидс: Мелье - Эйлинг, Кох, Вобер, Фирпо - Адамс, Маккенни, Саммервилл, Ааронсон (М. Фернандес, 68), Гаррисон (Гринвуд, 80) - Рюттер (Ньонто, 68).

Предупреждения: Фофана, Галлахер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Лидс Михаил Мудрик

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