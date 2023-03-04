iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал - Борнмут 3:2: обзор матча и результат игры 4.03.2023

Подопечные Микеля Артеты снова выдали камбек, проигрывая по ходу встречи 0:2.
Сегодня, 19:14
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В субботу, 4 марта, на Эмирейтс состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором лондонский Арсенал принимал в гостях Борнмут.

Уже на первой же минуте гости ошарашили "канониров", забив второй самый быстрый гол в истории АПЛ.

Источник: Getty Images

А вскоре травму получил Леандро Троссард, которого заменил Эмиль Смит-Роу.

После перерыва "вишни" вовсе удвоили свое преимущество. Это Маркос Сенеси головой замкнул подачу с углового.

Источник: Getty Images

Но спустя всего пять минут лондонцы отыграли один мяч. Букайо Сака с углового закрутил мяч в ворота, Норберто Нето хоть и спас ворота, но не смог выбить мяч из штрафной. Смит-Роу головой перевел его на дальнюю штангу, где Томас Парти в касание расстрелял ворота.

Подопечные Микеля Артеты почувствовали вкус крови и вскоре счет уже был равный. Бен Уайт замкнул передачу Рисса Нельсона - мяч успел пересечь линию ворот до того, как Нето выбил его.

Источник: Getty Images

Кульминация настала в добавленное арбитром время. И снова угловой! Защитник выбил подачу прямо на Нельсона, который с линии штрафной пробил в дальний угол. Нето с этим ударом не справился.

Источник: Getty Images

В итоге Арсенал сумел вновь сделать камбек, проигрывая по ходу матча 0:2. Команда Артеты вернула 5-очковое прtимущество над Манчестер Сити, который ранее обыграл Ньюкасл. Борнмут же остается 19-м с 21-м очком в активе.

Источник: Getty Images

Статистика матча Арсенал - Борнмут 26-го тура АПЛ

Арсенал - Борнмут 3:2
Голы: Парти, 62, Уайт, 70, Нельсон, 90+8 - Биллинг, 1, Сенеси, 57.

Владение мячом: 80% - 20%
Удары: 30 - 4
Удары в створ: 9 - 4
Фолы: 6 - 8
Ожидаемые голы (xG): 2.77 - 1.45

Арсенал: Рамсдейл - Томиясу (Уайт, 46), Салиба, Габриэль, Зинченко - Эдегор, Парти, Виейра (Джака, 84) - Сака, Троссард (Смит-Роу, 22 (Нельсон, 69)), Мартинелли.

Борнмут: Нето - Смит, Мефам, Стивенс, Сенеси, Земура (Фредрикс, 64) - Уаттара (Кристи, 82), Ротвелл (Кук, 70), Биллинг, Семенио (Энтони, 64) - Соланке.

Предупреждения: Нето, Мефам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут АПЛ Арсенал Лондон

Статьи по теме

Челси прервал шестиматчевую серию без побед, Мудрик впервые не вышел на поле Челси прервал шестиматчевую серию без побед, Мудрик впервые не вышел на поле
Тоттенхэм минимально уступил Вулверхэмптону Тоттенхэм минимально уступил Вулверхэмптону
Хавбек Борнмута стал автором одного из самых быстрых голов в истории АПЛ Хавбек Борнмута стал автором одного из самых быстрых голов в истории АПЛ
Кухаревич помог Хиберниану разгромить Ливингстон Кухаревич помог Хиберниану разгромить Ливингстон
Помочь журналистам

Видео

"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны
"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место проходят гонки преследования
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд
просмотров

Последние новости

Европа19:49
Кухаревич помог Хиберниану разгромить Ливингстон
Европа19:35
Челси прервал шестиматчевую серию без побед, Мудрик впервые не вышел на поле
Европа19:27
Тоттенхэм минимально уступил Вулверхэмптону
Европа19:14
Арсенал в добавленное время вырвал победу над Борнмутом
Украина18:43
Луческу: У меня ощущение, что Монзуль издевается над Динамо
Формула 118:15
Гран-при Бахрейна-2023: Ферстаппен завоевал поул, Алонсо только пятый
Европа18:09
Хавбек Борнмута стал автором одного из самых быстрых голов в истории АПЛ
Биатлон18:07
Биатлон-2022/2023: в Нове Место проходят гонки преследования
НБА18:04
Баскетболист, не игравший больше двух лет из-за травмы, выбыл до конца сезона
Биатлон17:49
Джима финишировала тринадцатой в гонке преследования, которую выиграла Ройселанд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK