Арсенал - Борнмут 3:2: обзор матча и результат игры 4.03.2023

В субботу, 4 марта, на Эмирейтс состоялся матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором лондонский Арсенал принимал в гостях Борнмут.

Уже на первой же минуте гости ошарашили "канониров", забив второй самый быстрый гол в истории АПЛ.

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А вскоре травму получил Леандро Троссард, которого заменил Эмиль Смит-Роу.

После перерыва "вишни" вовсе удвоили свое преимущество. Это Маркос Сенеси головой замкнул подачу с углового.

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Но спустя всего пять минут лондонцы отыграли один мяч. Букайо Сака с углового закрутил мяч в ворота, Норберто Нето хоть и спас ворота, но не смог выбить мяч из штрафной. Смит-Роу головой перевел его на дальнюю штангу, где Томас Парти в касание расстрелял ворота.

Подопечные Микеля Артеты почувствовали вкус крови и вскоре счет уже был равный. Бен Уайт замкнул передачу Рисса Нельсона - мяч успел пересечь линию ворот до того, как Нето выбил его.

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Кульминация настала в добавленное арбитром время. И снова угловой! Защитник выбил подачу прямо на Нельсона, который с линии штрафной пробил в дальний угол. Нето с этим ударом не справился.

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В итоге Арсенал сумел вновь сделать камбек, проигрывая по ходу матча 0:2. Команда Артеты вернула 5-очковое прtимущество над Манчестер Сити, который ранее обыграл Ньюкасл. Борнмут же остается 19-м с 21-м очком в активе.

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Статистика матча Арсенал - Борнмут 26-го тура АПЛ

Арсенал - Борнмут 3:2

Голы: Парти, 62, Уайт, 70, Нельсон, 90+8 - Биллинг, 1, Сенеси, 57.

Владение мячом: 80% - 20%

Удары: 30 - 4

Удары в створ: 9 - 4

Фолы: 6 - 8

Ожидаемые голы (xG): 2.77 - 1.45

Арсенал: Рамсдейл - Томиясу (Уайт, 46), Салиба, Габриэль, Зинченко - Эдегор, Парти, Виейра (Джака, 84) - Сака, Троссард (Смит-Роу, 22 (Нельсон, 69)), Мартинелли.

Борнмут: Нето - Смит, Мефам, Стивенс, Сенеси, Земура (Фредрикс, 64) - Уаттара (Кристи, 82), Ротвелл (Кук, 70), Биллинг, Семенио (Энтони, 64) - Соланке.

Предупреждения: Нето, Мефам.