Хавбек Борнмута стал автором одного из самых быстрых голов в истории АПЛ
Филиппа Биллинга опередил лишь один игрок.
В рамках 26 тура чемпионата Англии Арсенал встречается с Борнмутом.
"Вишни" огорчили "канониров" уже на самом старте матча. Сделал это Филипп Биллинг.
Датчанин отличился уже на 9,11 секунде поединка, что позволило ему стать автором второго самого быстрого гола в истории АПЛ. Быстрее него был лишь Шейн Лонг с результатом в 7,69 секунды.
Топ-5 самых быстрых голов в истории АПЛ
- Шейн Лонг - 7,69 секунды
- Филипп Биллинг - 9,11
- Ледли Кинг - 9,81
- Алан Ширер - 10,52
- Кристиан Эриксен - 10,81
На момент написания в матче идет второй тайм. Счет - 0:1 в пользу Борнмута.
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