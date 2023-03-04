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Хавбек Борнмута стал автором одного из самых быстрых голов в истории АПЛ

Филиппа Биллинга опередил лишь один игрок.
Сегодня, 18:09
Филипп Биллинг / Getty Images
Филипп Биллинг / Getty Images

В рамках 26 тура чемпионата Англии Арсенал встречается с Борнмутом.

"Вишни" огорчили "канониров" уже на самом старте матча. Сделал это Филипп Биллинг.

Датчанин отличился уже на 9,11 секунде поединка, что позволило ему стать автором второго самого быстрого гола в истории АПЛ. Быстрее него был лишь Шейн Лонг с результатом в 7,69 секунды.

Топ-5 самых быстрых голов в истории АПЛ

  1. Шейн Лонг - 7,69 секунды
  2. Филипп Биллинг - 9,11 
  3. Ледли Кинг - 9,81
  4. Алан Ширер - 10,52
  5. Кристиан Эриксен - 10,81

На момент написания в матче идет второй тайм. Счет - 0:1 в пользу Борнмута.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Арсенал Лондон

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