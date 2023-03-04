iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0: обзор матча и результат игры 04.03.2023

Банда Пепа Гвардиолы продолжает погоню за "канонирами".
Сегодня, 17:19
Манчестер Сити - Ньюкасл / Getty Images
Манчестер Сити - Ньюкасл / Getty Images

В субботу, 4 марта, на Этихаде состоялся матч 26-го тура АПЛ между второй и четвертой командами чемпионата - Манчестер Сити принимал в гостях Ньюкасл.

"Сороки", опустошенные поражением в финале кубка лиги, мало что смогли противопоставить коллективу Пепа Гвардиолы. 

На 15-й минуте Фил Фоден выдал слалом сквозь оборону гостей, обыграв четырех защитников. После его удара мяч срикошетил от защитника и влетел в ворота Ника Поупа (конец эпизода - копия гола Маркуса Рэшфорда из финала кубка).

Источник: Getty Images

В середине второго тайма "горожане" удвоили преимущество. Грилиш протащил мяч к штрафной соперника, защитник выбил из его ног мяч, который отскочил к Эрлингу Холанду. Норвежец в касание перевел его на Бернарду Силву, а тот ударом в падении нанес результативный удар в угол ворот.

Источник: Getty Images

Ньюкасл же ничего не смог поделать с обороной Манчестер Сити. В результате команда Эдди Хау потерпела третье поражение подряд - и вновь со счетом 0:2.

Манчестер Сити сократил отставание от Арсенала до двух очков, а Ньюкасл на эту же дистанцию подпустил к себе Ливерпуль.

Источник: Getty Images

Читай также: "Это его судьба": Гвардиола назвал будущего тренера Манчестер Сити

Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл 26-го тура АПЛ

Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Голы: Фоден, 15, Силва, 67.

Владение мячом: 57% - 43%
Удары: 11 - 5
Удары в створ: 3 - 2
Фолы: 8 - 13
Ожидаемые голы (xG): 1.39 - 0.46

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Аканджи, Диаш, Аке - Родри, Гюндоган, Фоден, Де Брюйне (Силва, 65), Грилиш - Холанд.

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Ласселс, Ботман, Берн (Таргетт, 87) - Лонгстафф (Уиллок, 63), Гимарайнш, Жоэлинтон - Альмирон (Мерфи, 77), Уилсон (Исак, 62), Гордон (Сен-Максимен, 62).

Предупреждения: Аке, Холанд - Жоэлинтон, Берн, Гимарайнш, Ласселс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл Манчестер Сити АПЛ

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед может вернуть Гринвуда в состав при выполнении двух условий Манчестер Юнайтед может вернуть Гринвуда в состав при выполнении двух условий
"Это его судьба": Гвардиола назвал будущего тренера Манчестер Сити "Это его судьба": Гвардиола назвал будущего тренера Манчестер Сити
Трюковый пас Александра Зинченко — ключ к успеху Арсенала Трюковый пас Александра Зинченко — ключ к успеху Арсенала
Гран-при Бахрейна-2023: Квалификация - обновляется Гран-при Бахрейна-2023: Квалификация - обновляется
Помочь журналистам

Видео

"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны
"Гра незламних": документальный фильм про украинский футбол во время войны

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место проходят гонки преследования
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка мира, Крутых обновил рекорд
просмотров

Последние новости

Формула 117:54
Гран-при Бахрейна-2023: Квалификация - обновляется
Биатлон17:49
Джима финишировала тринадцатой в гонке преследования, которую выиграла Ройселанд
Европа17:46
Цыганков - один из лучших игроков Жироны в матче против Хетафе по версии Whoscored
Украина17:19
Кучер - о ничьей с Александрией: Не знаю, что случилось с ребятами
Европа17:19
Манчестер Сити обыграл Ньюкасл и сократил отставание от Арсенала
Биатлон17:08
Йоханнес Бе досрочно завоевал второй в сезоне Малый хрустальный глобус
Формула 116:39
Алонсо - о начале сезона: Я бы соврал, если бы сказал, что мне не приятно
Биатлон16:35
Биатлон-2022/2023: в Нове Место проходят гонки преследования
Биатлон16:30
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на седьмом этапе Кубка мира
Европа16:24
Цыганков отметился третьим ассистом в составе Жироны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK