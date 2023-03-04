Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0: обзор матча и результат игры 04.03.2023

В субботу, 4 марта, на Этихаде состоялся матч 26-го тура АПЛ между второй и четвертой командами чемпионата - Манчестер Сити принимал в гостях Ньюкасл.

"Сороки", опустошенные поражением в финале кубка лиги, мало что смогли противопоставить коллективу Пепа Гвардиолы.

На 15-й минуте Фил Фоден выдал слалом сквозь оборону гостей, обыграв четырех защитников. После его удара мяч срикошетил от защитника и влетел в ворота Ника Поупа (конец эпизода - копия гола Маркуса Рэшфорда из финала кубка).

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В середине второго тайма "горожане" удвоили преимущество. Грилиш протащил мяч к штрафной соперника, защитник выбил из его ног мяч, который отскочил к Эрлингу Холанду. Норвежец в касание перевел его на Бернарду Силву, а тот ударом в падении нанес результативный удар в угол ворот.

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Ньюкасл же ничего не смог поделать с обороной Манчестер Сити. В результате команда Эдди Хау потерпела третье поражение подряд - и вновь со счетом 0:2.

Манчестер Сити сократил отставание от Арсенала до двух очков, а Ньюкасл на эту же дистанцию подпустил к себе Ливерпуль.

Источник: Getty Images

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Статистика матча Манчестер Сити - Ньюкасл 26-го тура АПЛ

Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0

Голы: Фоден, 15, Силва, 67.

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 11 - 5

Удары в створ: 3 - 2

Фолы: 8 - 13

Ожидаемые голы (xG): 1.39 - 0.46

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Аканджи, Диаш, Аке - Родри, Гюндоган, Фоден, Де Брюйне (Силва, 65), Грилиш - Холанд.

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Ласселс, Ботман, Берн (Таргетт, 87) - Лонгстафф (Уиллок, 63), Гимарайнш, Жоэлинтон - Альмирон (Мерфи, 77), Уилсон (Исак, 62), Гордон (Сен-Максимен, 62).

Предупреждения: Аке, Холанд - Жоэлинтон, Берн, Гимарайнш, Ласселс.