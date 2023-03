"Это его судьба": Гвардиола назвал будущего тренера Манчестер Сити

Пеп Гвардиола уверен, что его бывший подопечный Венсан Компани однажды возглавит Манчестер Сити.

Во время пресс-конференции перед матчем против Ньюкасла испанский специалист заявил, что появление Компани на тренерском мостике "горожан", это всего лишь вопрос времени.

"Я уже говорил, что рано или поздно он будет тренером Манчестер Сити", - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News. "Когда именно это произойдет - я не знаю. Но я очень уверен в этом. Я не говорил с ним на эту тему, это всего лишь мое чувство, я могу быть неправ".

"Его судьба стать тренером Манчестер Сити уже предопределена звездами. Я не знаю, когда, но это произойдет".

🎙️ "Sooner or later he will be manager for Man City."



Pep Guardiola says it's Vincent Kompany's "destiny" to one day be Manchester City boss 🔵 pic.twitter.com/UZPb63RSnC