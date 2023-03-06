Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 видео гола и лучших моментов матча 05.03.23

В воскресенье, 5 марта, в рамках центрального матча 26 тура АПЛ Ливерпуль на своем поле принял Манчестер Юнайтед.

Перед перерывом Коди Гакпо открыл счет в матче с передачи Эндрю Робертсона. Во втором тайме на поле была только одна команда.

"Красным дьяволам" пришлось серьезно пострадать на поле во второй половине встречи. Практически сразу после возобновления встречи Дарвин Нуньес удвоил преимущество команды, а сразу за этим Коди Гакпо оформил дубль.

Эрик тен Хаг попытался заменами хоть как-то спасти лицо команды, но это не помогло. На 65 минуте забил Мохаммед Салах, затем дублем отличился Нуньес, а после этого и египтянин решил не уходить с поля без второго забитого гола.

Финальную точку в матче установил вышедший во втором тайме бразильский нападающий Роберто Фирмино.

Вашему вниманию видеообзор матча Ливерпуль - Манчестер Юнайтед чемпионата Англии:

Статистика матча чемпионата Англии Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0

Голы: Гакпо, 43, 50, Нуньес, 50, 65, Салах, 66, 85, Фирмино, 88

xG: 2.88 - 0.99

Удары: 18 - 8

Удары в створ ворот: 8 - 4

Владение мячем: 60% - 40%