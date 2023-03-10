Криштиану "психанул" после первого поражения в Ан-Насре
Легендарный португалец очень разозлился.
Накануне в рамках матча чемпионата Саудовской Аравии по футболу Ан-Наср вместе с Криштиану Роналду уступил Аль-Иттихаду.
Победу сопернику принес поздний гол на 80-й минуте, ставший единственным в этом матче.
После финального свистка Роналду выглядел очень взбешенным, а подойдя ближе к скамье запасных, ногой ударил по бутылкам с водой, за что "заслужил" ответную реакцию фанатов, которым не понравилось такое поведение.
Отметим, что из-за этого поражения Ан-Наср потерял первое место в таблице, пропустив на него именно Аль-Иттихад.