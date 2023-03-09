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Футбол

Ан-Наср с Роналду проиграл битву за первое место

Легендарный португалец провел на поле весь матч.
Вчера, 21:58
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу встретились два лидера турнирной таблицы -- Ан-Наср и Аль-Иттихад.

Звездный форвард Криштиану Роналду традиционно вышел в стартовом составе своей команды, но результативными действиями ни он, ни один из его партнеров отличиться не смог.

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Зато Аль-Иттихад на 80-й минуте забил усилиями Ромариньо.

Эта победа позволила Аль-Иттихаду выйти на первое место в таблице, обойдя именно Ан-Наср на одно очко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду ан-наср

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