Роналду и Месси в ТОП-10, Джордан - лидер: список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Названы спортсмены, которые заработали больше всего денег.

Легендарный баскетболист Майкл Джордан является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории, сообщает издание Sportico

Экс-игрок Чикаго Буллз - единственный спортсмен, сумевший за жизнь заработать больше трех миллиардов долларов США.

После Джордана в списке идут три представителя гольфа и лишь на пятом месте - футболист Криштиану Роналду.

В топ-10 также входят Леброн Джеймс, Лео Месси, Флойд Майвезер, Роджер Федерер и еще один гольфист Фил Микелсон.

Всего в списке четыре футболиста (также это Бекхэм (№12) и Неймар (№17)), семь боксеров, восемь гольфистов и целых тринадцать баскетболистов. Конор Макгрегор (ММА, №33) и Валентино Росси (мотоспорт, №25) - единственные представители своих видов спорта.

Были учтены все доходы игроков - как зарплаты, так и спонсорские контракты и прочее.

Самые высокооплачиваемые спортсмены в истории

Майкл Джордан $3.3B Тайгер Вудс $2.5B Арнольд Палмер $1.7B Джек Никлаус $1.63B Криштиану Роналду $1.58B Леброн Джеймс $1.53B Лионель Месси $1.48B Флойд Мэйвезер $1.41B Роджер Федерер $1.38B Фил Микельсон $1.36B Михаил Шумахер $1.31B Дэвид Бекхэм $1.28B Коби Брайант $1.05B Шакил О'Нил $1.05B Грег Норман $1B Майк Тайсон $875M Неймар $855M Кевин Дюран $850M Льюис Хэмилтон $790M Алекс Родригес $745M Мэнни Пакьяо $725M Том Брэди $690M Джефф Гордон $685M Джордж Форман $680M Валентино Росси $675M Пейтон Мэннинг $675M Оскар Де Ла Хойя $665M Рафаэль Надаль $660M Стивен Карри $655M Дерек Джетер $645M Эрни Элс $625M Дейл Эрнхардт мл. $620M Конор МакГрегор $615M Мэджик Джонсон $615M Кевин Гарнетт $610M Фернандо Алонсо $610M Гэри Плейер $610M Эвандер Холифилд $600M Серена Уильямс $600M Андре Агасси $590M Новак Джокович $575M Рассел Уэстбрук $550M Кими Райкконен $545M Рори Макилрой $545M Дуэйн Уэйд $540M Дрю Брис $535M Кармело Энтони $530M Канело Альварес $525M Крис Пол $520M Джеймс Харден $510M

Cтоит отметить, что Джордан также является владельцем команды НБА Шарлотт Хорнетс, за которую сейчас выступает украинец Святослав Михайлюк. На нашем сайте вы можете узнать результаты игрового дня в НБА