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Роналду и Месси в ТОП-10, Джордан - лидер: список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории

Названы спортсмены, которые заработали больше всего денег.
Сегодня, 17:16
Майкл Джордан / Getty Images
Майкл Джордан / Getty Images

Легендарный баскетболист Майкл Джордан является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории, сообщает издание Sportico

Экс-игрок Чикаго Буллз - единственный спортсмен, сумевший за жизнь заработать больше трех миллиардов долларов США.

После Джордана в списке идут три представителя гольфа и лишь на пятом месте - футболист Криштиану Роналду.

В топ-10 также входят Леброн Джеймс, Лео Месси, Флойд Майвезер, Роджер Федерер и еще один гольфист Фил Микелсон. 

Всего в списке четыре футболиста (также это Бекхэм (№12) и Неймар (№17)), семь боксеров, восемь гольфистов и целых тринадцать баскетболистов. Конор Макгрегор (ММА, №33) и Валентино Росси (мотоспорт, №25) - единственные представители своих видов спорта.

Были учтены все доходы игроков - как зарплаты, так и спонсорские контракты и прочее.

Самые высокооплачиваемые спортсмены в истории

  1. Майкл Джордан    $3.3B
  2. Тайгер Вудс    $2.5B
  3. Арнольд Палмер    $1.7B
  4. Джек Никлаус    $1.63B
  5. Криштиану Роналду    $1.58B
  6. Леброн Джеймс    $1.53B
  7. Лионель Месси    $1.48B
  8. Флойд Мэйвезер    $1.41B
  9. Роджер Федерер    $1.38B
  10. Фил Микельсон    $1.36B
  11. Михаил Шумахер    $1.31B
  12. Дэвид Бекхэм    $1.28B
  13. Коби Брайант    $1.05B
  14. Шакил О'Нил    $1.05B
  15. Грег Норман    $1B
  16. Майк Тайсон    $875M
  17. Неймар    $855M
  18. Кевин Дюран    $850M
  19. Льюис Хэмилтон    $790M
  20. Алекс Родригес    $745M
  21. Мэнни Пакьяо    $725M
  22. Том Брэди    $690M
  23. Джефф Гордон    $685M
  24. Джордж Форман    $680M
  25. Валентино Росси    $675M
  26. Пейтон Мэннинг    $675M
  27. Оскар Де Ла Хойя    $665M
  28. Рафаэль Надаль    $660M
  29. Стивен Карри    $655M
  30. Дерек Джетер    $645M
  31. Эрни Элс    $625M
  32. Дейл Эрнхардт мл.    $620M
  33. Конор МакГрегор    $615M
  34. Мэджик Джонсон    $615M
  35. Кевин Гарнетт    $610M
  36. Фернандо Алонсо    $610M
  37. Гэри Плейер    $610M
  38. Эвандер Холифилд    $600M
  39. Серена Уильямс    $600M
  40. Андре Агасси    $590M
  41. Новак Джокович    $575M
  42. Рассел Уэстбрук    $550M
  43. Кими Райкконен    $545M
  44. Рори Макилрой    $545M
  45. Дуэйн Уэйд    $540M
  46. Дрю Брис    $535M
  47. Кармело Энтони    $530M
  48. Канело Альварес    $525M
  49. Крис Пол    $520M
  50. Джеймс Харден    $510M

Cтоит отметить, что Джордан также является владельцем команды НБА Шарлотт Хорнетс, за которую сейчас выступает украинец Святослав Михайлюк. На нашем сайте вы можете узнать результаты игрового дня в НБА

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деньги рейтинг Криштиану Роналду Майкл Джордан лео месси

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