Роналду и Месси в ТОП-10, Джордан - лидер: список самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
Легендарный баскетболист Майкл Джордан является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории, сообщает издание Sportico
Экс-игрок Чикаго Буллз - единственный спортсмен, сумевший за жизнь заработать больше трех миллиардов долларов США.
После Джордана в списке идут три представителя гольфа и лишь на пятом месте - футболист Криштиану Роналду.
В топ-10 также входят Леброн Джеймс, Лео Месси, Флойд Майвезер, Роджер Федерер и еще один гольфист Фил Микелсон.
Всего в списке четыре футболиста (также это Бекхэм (№12) и Неймар (№17)), семь боксеров, восемь гольфистов и целых тринадцать баскетболистов. Конор Макгрегор (ММА, №33) и Валентино Росси (мотоспорт, №25) - единственные представители своих видов спорта.
Были учтены все доходы игроков - как зарплаты, так и спонсорские контракты и прочее.
Самые высокооплачиваемые спортсмены в истории
- Майкл Джордан $3.3B
- Тайгер Вудс $2.5B
- Арнольд Палмер $1.7B
- Джек Никлаус $1.63B
- Криштиану Роналду $1.58B
- Леброн Джеймс $1.53B
- Лионель Месси $1.48B
- Флойд Мэйвезер $1.41B
- Роджер Федерер $1.38B
- Фил Микельсон $1.36B
- Михаил Шумахер $1.31B
- Дэвид Бекхэм $1.28B
- Коби Брайант $1.05B
- Шакил О'Нил $1.05B
- Грег Норман $1B
- Майк Тайсон $875M
- Неймар $855M
- Кевин Дюран $850M
- Льюис Хэмилтон $790M
- Алекс Родригес $745M
- Мэнни Пакьяо $725M
- Том Брэди $690M
- Джефф Гордон $685M
- Джордж Форман $680M
- Валентино Росси $675M
- Пейтон Мэннинг $675M
- Оскар Де Ла Хойя $665M
- Рафаэль Надаль $660M
- Стивен Карри $655M
- Дерек Джетер $645M
- Эрни Элс $625M
- Дейл Эрнхардт мл. $620M
- Конор МакГрегор $615M
- Мэджик Джонсон $615M
- Кевин Гарнетт $610M
- Фернандо Алонсо $610M
- Гэри Плейер $610M
- Эвандер Холифилд $600M
- Серена Уильямс $600M
- Андре Агасси $590M
- Новак Джокович $575M
- Рассел Уэстбрук $550M
- Кими Райкконен $545M
- Рори Макилрой $545M
- Дуэйн Уэйд $540M
- Дрю Брис $535M
- Кармело Энтони $530M
- Канело Альварес $525M
- Крис Пол $520M
- Джеймс Харден $510M
Cтоит отметить, что Джордан также является владельцем команды НБА Шарлотт Хорнетс, за которую сейчас выступает украинец Святослав Михайлюк. На нашем сайте вы можете узнать результаты игрового дня в НБА