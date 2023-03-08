iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Шарлотт без Михайлюка обыграл Никс, Мемфис уступил Лейкерс

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших баскетбольных поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:55
Лейкерс обыграли Мемфис / Getty Images
Лейкерс обыграли Мемфис / Getty Images

Во вторник, 7 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны восемь матчей.

Орландо – Милуоки 123:134 (26:36, 34:34, 32:32, 31:32)

Орландо: Ф. Вагнер (21 + 6 передач), Банкеро (20), М. Вагнер (18 + 8 подборов), Фульц (16), Саггс (3) – старт; Энтони (23), Битадзе (12 + 8 подборов), Бол (4), Хьюстан (3), Окики (3).

Милуоки: Б. Лопес (26 + 5 потерь), Картер (24), Миддлтон (24 + 11 передач), Портис (16 + 11 подборов), Аллен (8) – старт; Краудер (15), Инглс (12 + 6 передач), Коннотон (6), Ленард (3), Уиггинтон (0).

Детройт – Вашингтон 117:119 (26:29, 32:24, 30:36, 29:30)

Детройт: Айви (26 + 12 передач + 5 потерь), Уайзмен (21), Бэгли (15), Макгрудер (9), Ливерс (9) – старт; Оморуйи (15), Хэмптон (11), Джозеф (11 + 6 передач), Роден (0).

Вашингтон: Бил (32 + 7 подборов + 7 передач), Порзингис (24 + 7 подборов), Кузма (23), Гэффорд (8 + 7 подборов), Райт (3 + 6 передач + 5 перехватов) – старт; Кисперт (16), Авдия (7), Гудвин (6 + 6 передач), Нанн (0), Гибсон (0).

Нью-Йорк – Шарлотт 105:112 (21:21, 45:29, 23:37, 16:25)

Нью-Йорк: Барретт (27), Рэндл (16 + 8 подборов), Куикли (14), Робинсон (14 + 8 подборов), Граймс (12) – старт; Харт (10 + 8 подборов), Макбрайд (7), Топпин (3), Хартенштайн (2).

Шарлотт: Убре (27), Розир (25 + 7 передач), Хэйворд (23 + 9 подборов + 8 передач), Вашингтон (13 + 7 подборов), Уильямс (7) – старт; Ричардс (7), Тор (5), Смит (3 + 6 передач), Макгауэнс (2).

Миннесота – Филадельфия 94:117 (27:24, 18:34, 23:29, 26:30)

Миннесота: Эдвардс (32 + 7 подборов), Андерсон (7), Конли (6), Гобер (6 + 9 подборов), Макдэниэлс (3) – старт; Принс (13), Рид (11), Маклафлин (5), Александер-Уокер (5), Гарза (4), Мур (2), Майнотт (0), Риверс (0).

Филадельфия: Эмбиид (39 + 7 подборов), Макси (27), Мелтон (11 + 7 подборов), Харрис (10 + 14 подборов), Такер (0) – старт; Ньянг (8), Коркмаз (6), Макдэниэлс (5), Хауз (5), Милтон (4), Рид (2).

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 137:128 (40:30, 28:34, 37:35, 32:29)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33 + 6 передач), Дорт (18 + 8 подборов), Гидди (17 + 11 подборов + 17 передач), Джейлин Уильямс (15), Уиггинс (13) – старт; Шарич (14), Дженг (11), Джо (9), Уотерс (7).

Голден Стэйт: Карри (40 + 7 передач + 6 потерь), Томпсон (23), Куминга (21), Др. Грин (11 + 11 передач), Дивинченцо (7 + 7 передач) – старт; Пул (11), Дж. Грин (9), Луни (4), Игудала (2), Болдуин (0).

Хьюстон – Бруклин 96:118 (32:27, 22:32, 24:33, 18:26)

Хьюстон: Грин (25), Шенгюн (16 + 12 подборов), Смит (15 + 8 подборов), Портер (8 + 8 подборов + 7 передач), Мартин (8) – старт; Тэйт (11), Исон (8), Камински (3), Кристофер (2), Вашингтон (0), Гаруба (0).

Бруклин: Бриджес (30), Динуидди (23), Клэкстон (18 + 13 подборов + 4 блок-шота), К. Джонсон (8), Финни-Смит (2) – старт; Харрис (12), Сет Карри (12), О'Нил (11 + 11 подборов), Ноэл (2).

Даллас – Юта 120:116 (34:31, 25:28, 28:27, 33:30)

Даллас: Ирвинг (33 + 8 передач), Дончич (29 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Грин (7), Пауэлл (4), Буллок (0) – старт; Хардуэй (24), Дж. Холидэй (11), Вуд (7), Клебер (5 + 7 подборов), Пинсон (0), Ниликина (0).

Юта: Маркканен (33), Хортон-Такер (21 + 5 потерь), Олиник (12 + 7 подборов), Агбаджи (6), Фонтеккьо (6) – старт; Данн (11 + 8 подборов), Гэй (10), Джонс (7), Джузэнг (5), Тоскано-Андерсон (5).

Лейкерс – Мемфис 112:103 (23:21, 33:36, 26:23, 30:23)

Лейкерс: Дэвис (30 + 22 подбора + 7 потерь), Шредер (17 + 9 передач), Браун (13), Бизли (5), Вандербилт (5 + 8 подборов) – старт; Ривз (17 + 7 передач), Хатимура (17), Уокер (6), Гэбриэл (2).

Мемфис: Джарен Джексон (26 + 8 подборов), Джонс (16), Брукс (13), Тиллман (11 + 10 подборов), Бэйн (7) – старт; Альдама (11), Кончар (6), Кеннард (6 + 7 подборов), Родди (5), З. Уильямс (2).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нью-Йорк Никс Лос-Анджелес Лейкерс Шарлотт Хорнетс Мемфис Гриззлиз

Статьи по теме

Прощай постсезон?: ЛеБрон пропустит минимум три недели из-за травмы Прощай постсезон?: ЛеБрон пропустит минимум три недели из-за травмы
Дюрант дебютирует за Финикс в матче против команды Михайлюка Дюрант дебютирует за Финикс в матче против команды Михайлюка
Вдова Брайанта получит почти 30 миллионов долларов в результате судебного иска Вдова Брайанта получит почти 30 миллионов долларов в результате судебного иска
НБА: Мемфис одержал победу над Лейкерс, Сакраменто Леня одолел Оклахому НБА: Мемфис одержал победу над Лейкерс, Сакраменто Леня одолел Оклахому
Помочь журналистам

Видео

Курьезный гол Стерлинга и скандальный пенальти в видео обзоре матча Челси - Боруссия Д
Курьезный гол Стерлинга и скандальный пенальти в видео обзоре матча Челси - Боруссия Д

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк впервые в карьере вошла в топ-40, Ястремская потеряла несколько десятков позиций
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Нове Место завершился этап Кубка Мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Киберспорт09:34
ESL Pro League Season 17: FaZe, Vitality и еще шесть команд вступают в борьбу
Лига Чемпионов09:30
Бавария - ПСЖ: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов09:23
Игрок Челси отдал футболку "маленькому Месси", который расплакался от счастья
Лига Чемпионов08:45
Тоттенхэм - Милан: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
НХЛ08:34
НХЛ: Торонто одолел Нью-Джерси, Колорадо разбил Сан-Хосе
Лига Чемпионов08:15
Бавария - ПСЖ: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
НБА07:55
НБА: Шарлотт без Михайлюка обыграл Никс, Мемфис уступил Лейкерс
Европа07:22
Футбол сегодня: повторные противостояния Баварии с ПСЖ и Тоттенхэма с Миланом в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов01:05
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Лига Чемпионов01:00
Курьезный гол Стерлинга и скандальный пенальти в видео обзоре матча Челси - Боруссия Д
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK