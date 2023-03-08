НБА: Шарлотт без Михайлюка обыграл Никс, Мемфис уступил Лейкерс
Во вторник, 7 марта, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации были сыграны восемь матчей.
Орландо – Милуоки 123:134 (26:36, 34:34, 32:32, 31:32)
Орландо: Ф. Вагнер (21 + 6 передач), Банкеро (20), М. Вагнер (18 + 8 подборов), Фульц (16), Саггс (3) – старт; Энтони (23), Битадзе (12 + 8 подборов), Бол (4), Хьюстан (3), Окики (3).
Милуоки: Б. Лопес (26 + 5 потерь), Картер (24), Миддлтон (24 + 11 передач), Портис (16 + 11 подборов), Аллен (8) – старт; Краудер (15), Инглс (12 + 6 передач), Коннотон (6), Ленард (3), Уиггинтон (0).
Детройт – Вашингтон 117:119 (26:29, 32:24, 30:36, 29:30)
Детройт: Айви (26 + 12 передач + 5 потерь), Уайзмен (21), Бэгли (15), Макгрудер (9), Ливерс (9) – старт; Оморуйи (15), Хэмптон (11), Джозеф (11 + 6 передач), Роден (0).
Вашингтон: Бил (32 + 7 подборов + 7 передач), Порзингис (24 + 7 подборов), Кузма (23), Гэффорд (8 + 7 подборов), Райт (3 + 6 передач + 5 перехватов) – старт; Кисперт (16), Авдия (7), Гудвин (6 + 6 передач), Нанн (0), Гибсон (0).
Нью-Йорк – Шарлотт 105:112 (21:21, 45:29, 23:37, 16:25)
Нью-Йорк: Барретт (27), Рэндл (16 + 8 подборов), Куикли (14), Робинсон (14 + 8 подборов), Граймс (12) – старт; Харт (10 + 8 подборов), Макбрайд (7), Топпин (3), Хартенштайн (2).
Шарлотт: Убре (27), Розир (25 + 7 передач), Хэйворд (23 + 9 подборов + 8 передач), Вашингтон (13 + 7 подборов), Уильямс (7) – старт; Ричардс (7), Тор (5), Смит (3 + 6 передач), Макгауэнс (2).
Миннесота – Филадельфия 94:117 (27:24, 18:34, 23:29, 26:30)
Миннесота: Эдвардс (32 + 7 подборов), Андерсон (7), Конли (6), Гобер (6 + 9 подборов), Макдэниэлс (3) – старт; Принс (13), Рид (11), Маклафлин (5), Александер-Уокер (5), Гарза (4), Мур (2), Майнотт (0), Риверс (0).
Филадельфия: Эмбиид (39 + 7 подборов), Макси (27), Мелтон (11 + 7 подборов), Харрис (10 + 14 подборов), Такер (0) – старт; Ньянг (8), Коркмаз (6), Макдэниэлс (5), Хауз (5), Милтон (4), Рид (2).
Оклахома-Сити – Голден Стэйт 137:128 (40:30, 28:34, 37:35, 32:29)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (33 + 6 передач), Дорт (18 + 8 подборов), Гидди (17 + 11 подборов + 17 передач), Джейлин Уильямс (15), Уиггинс (13) – старт; Шарич (14), Дженг (11), Джо (9), Уотерс (7).
Голден Стэйт: Карри (40 + 7 передач + 6 потерь), Томпсон (23), Куминга (21), Др. Грин (11 + 11 передач), Дивинченцо (7 + 7 передач) – старт; Пул (11), Дж. Грин (9), Луни (4), Игудала (2), Болдуин (0).
Хьюстон – Бруклин 96:118 (32:27, 22:32, 24:33, 18:26)
Хьюстон: Грин (25), Шенгюн (16 + 12 подборов), Смит (15 + 8 подборов), Портер (8 + 8 подборов + 7 передач), Мартин (8) – старт; Тэйт (11), Исон (8), Камински (3), Кристофер (2), Вашингтон (0), Гаруба (0).
Бруклин: Бриджес (30), Динуидди (23), Клэкстон (18 + 13 подборов + 4 блок-шота), К. Джонсон (8), Финни-Смит (2) – старт; Харрис (12), Сет Карри (12), О'Нил (11 + 11 подборов), Ноэл (2).
Даллас – Юта 120:116 (34:31, 25:28, 28:27, 33:30)
Даллас: Ирвинг (33 + 8 передач), Дончич (29 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Грин (7), Пауэлл (4), Буллок (0) – старт; Хардуэй (24), Дж. Холидэй (11), Вуд (7), Клебер (5 + 7 подборов), Пинсон (0), Ниликина (0).
Юта: Маркканен (33), Хортон-Такер (21 + 5 потерь), Олиник (12 + 7 подборов), Агбаджи (6), Фонтеккьо (6) – старт; Данн (11 + 8 подборов), Гэй (10), Джонс (7), Джузэнг (5), Тоскано-Андерсон (5).
Лейкерс – Мемфис 112:103 (23:21, 33:36, 26:23, 30:23)
Лейкерс: Дэвис (30 + 22 подбора + 7 потерь), Шредер (17 + 9 передач), Браун (13), Бизли (5), Вандербилт (5 + 8 подборов) – старт; Ривз (17 + 7 передач), Хатимура (17), Уокер (6), Гэбриэл (2).
Мемфис: Джарен Джексон (26 + 8 подборов), Джонс (16), Брукс (13), Тиллман (11 + 10 подборов), Бэйн (7) – старт; Альдама (11), Кончар (6), Кеннард (6 + 7 подборов), Родди (5), З. Уильямс (2).