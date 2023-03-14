"Он больше не должен играть за Марсель": фанат устроил голодовку, чтобы клуб продал игрока

Болельщик Марселя утроил голодовку, чтобы заставить клуб расстаться с одним из своих игроков, сообщает RMC Sport.

Неназванный фанат пришел к главному офисе французского клуба и объявил о сидячем протесте. Таким образом мужчина намерен заставить клуб продать защитника Лоенардо Балерди.

"Он больше не должен играть за Марсель, вот и все. В этом нет ничего плохого. Я доношу свое послание до людей из Марселя без мата, без оскорблений", – сказал болельщик.

Мужчина сел около главного офиса Марселя и расставил несколько табличек вокруг себя. На них написано "Я объявляю голодовку", "Балерди вон", Тебя не хотят здесь видеть" и тому подобные фразы.

В чем именно виноват аргентинский защитник, перешедший в Марсель из Боруссии Дортмунд еще в 2020 году неизвестно.

В этом сезоне Леонардо Балерди провел за клуб 27 игр, в которых отличился одной голевой передачей и одной красной карточкой. Интересно, что удаление он получил в матче против Страсбурга, где Марсель не удержал победу.