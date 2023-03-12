Марсель - Страсбур: обзор и результат матча чемпионата Франции 12.03.2023

В рамках 27 тура чемпионата Франции Марсель встретился с Страсбуром.

Поединок начался для команды Игора Тудора не лучшим образом. Защитник провансальцев Леонардо Балерди уже на 29 минуте был удален с поля.

Впрочем, несмотря на то, что большую часть матча пришлось играть в меньшинстве Марсель смог показать класс и уже на 49 минуте открыть счет в матче.

Шансель Мбемба удачно сыграл на добивание после стандарта в исполнениии Руслана Малиновского. На 76 минуте хозяева получили возможность забить второй и Алексис Санчес распорядился этой возможностью наилучшим образом, забив пенальти.

Однако, в составе Страсбура был, как минимум, один игрок, который был не намерен сдаваться. Имя ему Жан-Юд Аолу. Ивуариец, забив на 88 и 89, оформил дубль и спас для своей команды ничью

Статистика матча чемпионата Франции Марсель - Страсбур

Марсель - Страсбур 2:2

Голы: Мбемба, 49, Санчес, 76 (пен) - Аолу, 88, 89

xG: 1.93 - 2.55

Владение мячем: 40% - 60%

Удары: 7 - 24

Удары в створ: 4 - 9