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Марсель - Страсбур: обзор и результат матча чемпионата Франции 12.03.2023

Провансальцы добыли уверенную победу несмотря на численное преимущество у соперника.
Вчера, 23:44
Пау Лопез
Пау Лопез

В рамках 27 тура чемпионата Франции Марсель встретился с Страсбуром.

Поединок начался для команды Игора Тудора не лучшим образом. Защитник провансальцев Леонардо Балерди уже на 29 минуте был удален с поля.

Впрочем, несмотря на то, что большую часть матча пришлось играть в меньшинстве Марсель смог показать класс и уже на 49 минуте открыть счет в матче.

Шансель Мбемба удачно сыграл на добивание после стандарта в исполнениии Руслана Малиновского. На 76 минуте хозяева получили возможность забить второй и Алексис Санчес распорядился этой возможностью наилучшим образом, забив пенальти.

Однако, в составе Страсбура был, как минимум, один игрок, который был не намерен сдаваться. Имя ему Жан-Юд Аолу. Ивуариец, забив на 88 и 89, оформил дубль и спас для своей команды ничью

Статистика матча чемпионата Франции Марсель - Страсбур

Марсель - Страсбур 2:2

Голы: Мбемба, 49, Санчес, 76 (пен) - Аолу, 88, 89

xG: 1.93 - 2.55
Владение мячем: 40% - 60%
Удары: 7 - 24
Удары в створ: 4 - 9

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Страсбур

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