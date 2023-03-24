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"Поезд ушел": Зинченко рассказал о беседе с Мудриком после его трансфера в Челси

Александр очень ждал Михаила в красной части Лондона, но тот в итоге переехал в синюю.
Вчера, 22:00
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Одной из главных трансферных саг прошедшего января стал переход Михаила Мудрика из донецкого Шахтера в лондонский Челси.

Несколько месяцев зарубежные журналисты писали, что трансфер украинца в Арсенал - дело времени, однако "синие" перехватили футболиста у своего конкурента.

Этому не обрадовался игрок "канониров" Александр Зинченко, который ждал своего соотечественника в красной части Лондона.

"(После трансфера) я сказал ему: "Все, поезд ушел. Не важно, что хотел ты, что хотели другие ребята", - цитирует Александра Daily Mail.

"Теперь ты игрок Челси, ты подписал долгосрочный контракт и у тебя есть только одна опция, только один путь: прямо и вперед". К сожалению, он не стал игроком Арсенала, как я этого хотел лично. Но такова жизнь".

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У Зинченко и Мудрика будет шанс пересечься на одном футбольном поле в нынешнем сезоне: 29 апреля Арсенал на Эмирейтс будет принимать в гостях Челси в рамках чемпионата Англии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Арсенал Лондон Александр Зинченко Михаил Мудрик

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