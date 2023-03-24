Зинченко: Каждую возможность сыграть мы используем, чтобы биться за Украину

Украинец Александр Зинченко в преддверии матча против сборной Англии дал интервью местному изданию Daily Mail.

В беседе с журналистами британского средства массовой информации Зинченко рассказал об отношении к россии, Уфе, за которую успел поиграть и ВСУ.

По словам футболиста, он благодарен клубу, который принял его в свое время, но сейчас не хочет вспоминать и думать о том периоде.

"Даже не хочу называть название страны. Я просто скажу: "страна-террорист". И не хочу говорить о том человеке вообще (о путине - ред).

Я благодарен Уфе за все, что они сделали для меня. Но с момента вторжения террористов я не хочу иметь никаких воспоминаний о том времени. Честно говоря, я не хочу ничего слышать об этой стране. Потому что из-за них, из-за их бомб каждый день гибнут украинцы".

"В Украине нет человека, который бы что-то не терял. Эта война коснулась всех нас. Наше сознание полностью изменилось. К сожалению, мы уже привыкли к этому. Все же мы не теряем надежды, что в ближайшее время все будет хорошо. Я хотел бы сказать огромную благодарность нашей украинской армии за эту возможность, что мы еще можем играть в футбол, еще играть за Украину. Чтобы представлять нашу страну, конечно, все понимают давление. Каждую возможность играть, которую мы имеем, мы используем, чтобы бороться за нашу страну. Мы все понимаем ответственность".

Также игрок поблагодарил правительство Британии и граждан страны за поддержку. которую они оказывают нашей стране в борьбе за существование.

"Это так тяжело, но без поддержки Великобритании я даже не могу представить, что было бы. Помню, первый месяц после вторжения я шел в магазин, и ко мне подходили маленькие дети и говорили: "Мы все с тобой, мы за тебя молимся. И мы надеемся, что все будет хорошо". Им было всего около 10 лет. Для меня такие вещи являются наиболее чувствительными, чем любые другие события. Это означает, что даже маленькие дети живут с тобой в этой ситуации", - сказал Зинченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина проведет товарищеский матч в формате All-Star против Челси.