iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Зинченко: Каждую возможность сыграть мы используем, чтобы биться за Украину

Игрок поблагодарил ВСУ за возможность представлять страну на международной арене.
Сегодня, 17:02
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Украинец Александр Зинченко в преддверии матча против сборной Англии дал интервью местному изданию Daily Mail.

В беседе с журналистами британского средства массовой информации Зинченко рассказал об отношении к россии, Уфе, за которую успел поиграть и ВСУ.

По словам футболиста, он благодарен клубу, который принял его в свое время, но сейчас не хочет вспоминать и думать о том периоде.

"Даже не хочу называть название страны. Я просто скажу: "страна-террорист". И не хочу говорить о том человеке вообще (о путине - ред).

Я благодарен Уфе за все, что они сделали для меня. Но с момента вторжения террористов я не хочу иметь никаких воспоминаний о том времени. Честно говоря, я не хочу ничего слышать об этой стране. Потому что из-за них, из-за их бомб каждый день гибнут украинцы".

"В Украине нет человека, который бы что-то не терял. Эта война коснулась всех нас. Наше сознание полностью изменилось. К сожалению, мы уже привыкли к этому. Все же мы не теряем надежды, что в ближайшее время все будет хорошо. Я хотел бы сказать огромную благодарность нашей украинской армии за эту возможность, что мы еще можем играть в футбол, еще играть за Украину. Чтобы представлять нашу страну, конечно, все понимают давление. Каждую возможность играть, которую мы имеем, мы используем, чтобы бороться за нашу страну. Мы все понимаем ответственность".

Также игрок поблагодарил правительство Британии и граждан страны за поддержку. которую они оказывают нашей стране в борьбе за существование.

"Это так тяжело, но без поддержки Великобритании я даже не могу представить, что было бы. Помню, первый месяц после вторжения я шел в магазин, и ко мне подходили маленькие дети и говорили: "Мы все с тобой, мы за тебя молимся. И мы надеемся, что все будет хорошо". Им было всего около 10 лет. Для меня такие вещи являются наиболее чувствительными, чем любые другие события. Это означает, что даже маленькие дети живут с тобой в этой ситуации", - сказал Зинченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина проведет товарищеский матч в формате All-Star против Челси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Арсенал Лондон Александр Зинченко

Статьи по теме

Тренер Брентфорда Б: Сборная Украины - самый сильный соперник, с которым мы играли Тренер Брентфорда Б: Сборная Украины - самый сильный соперник, с которым мы играли
Ротань: Игра против Англии будет на 300% сложнее спарринга с Брентфордом Ротань: Игра против Англии будет на 300% сложнее спарринга с Брентфордом
Челси проведет благотворительный матч с Украиной в формате All-Star Челси проведет благотворительный матч с Украиной в формате All-Star
Сикан на последней минуте вырвал для украинской молодежки победу над Данией Сикан на последней минуте вырвал для украинской молодежки победу над Данией
Помочь журналистам

Видео

Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча
Украина - Брентфорд Б 2:0 Видео голов и лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина и Костюк обновили личные рекорды, Швентек - первая ракетка
просмотров
Биатлон-2022/2023: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина17:43
Сикан на последней минуте вырвал для украинской молодежки победу над Данией
Бокс17:35
"Поймает ударом и нокаутирует": Промоутер Дюбуа пригрозил Усику
НБА17:18
Споэльстра - четвертый тренер в истории НБА, выигравший 700 матчей с одной командой
Европа17:02
Зинченко: Каждую возможность сыграть мы используем, чтобы биться за Украину
Европа16:27
Президент Барселоны намекнул на возвращение Месси
Европа16:04
Трансляция матча Украина U-21 - Дания U-21 прерывалась на несколько минут
Европа15:49
Защитник Барселоны пропустит Эль-Классико
Европа15:31
Экс-тренер Баварии: Нас очень удивила новость об отставке Нагельсманна
Европа15:08
Карликовые страны, ненька и любимчики: вспомни сборные, которым забивал Роналду
Европа15:05
Реал нашел замену Лунину
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK