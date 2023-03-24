Челси проведет благотворительный матч с Украиной в формате All-Star

Поединок состоится на Стэмфорд Бридж перед стартом следующего сезона.

Лондонский Челси сыграет благотворительную встречу с сборной Украины.

Как сообщает Evening Standard, "синие" примут нашу национальную команду на Стэмфорд Бридж перед началом следующего сезона.

Поединок пройдет в привычном для американцев, в частности, для владельца лондонцев Тодда Боули, формате All-Star. В переговорах активно участвовали Александр Зинченко и Михаил Мудрик.

Также в матче, вероятнее всего, поучаствуют Илья Забарный и Виталий Миколенко. Полные составы команд станут известны ближе к матчу.

Напомним, ранее Челси согласился на матч с Шахтером на Донбасс-Арене после завершения войны.