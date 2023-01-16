Ахметов пожертвует 25 миллионов с продажи Мудрика на запуск проекта "Сердце Азовстали"

Президент Шахтера использует деньги с трансфера Михаила на помощь украинским военным и их семьям.

Михаил Мудрик перешел из донецкого Шахтера в лондонский Челси за 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов украинский клуб может получить в качестве бонусов.

Согласно с официальным сайтом "горняков", президент клуба Ринат Ахметов принял решение использовать 25 миллионов из полученных денег с трансфера Мудрика на запуск проекта "Сердце Азовстали", направленный на помощь защитникам Азовстали и их семьям.

"Дорогие друзья, уважаемые болельщики! Футбольный клуб Шахтер подписал окончательное соглашение с лондонским Челси – украинский футболист Михаил Мудрик продолжит свою карьеру в составе "аристократов" в сильнейшем национальном чемпионате – Английской Премьер-лиге".

"Прежде всего я хочу поблагодарить весь цивилизованный мир за помощь Украине. Благодаря украинской армии, украинскому народу и огромной поддержке всего цивилизованного мира мы сегодня можем говорить об украинском футболе. Только вместе мы победим зло, пришедшее в наш дом".

"Сегодня у меня смешанные чувства. С одной стороны, я рад за Михаила и горжусь им. Этот парень собственным примером доказал, что невозможное может стать возможным благодаря таланту и труду. Я абсолютно уверен, что яркой, хорошей игре Михаила будет аплодировать вся Европа".

"С другой стороны, я никогда не скрывал, что моя мечта - выигрывать европейские трофеи. Это значит, что таких игроков, как Мудрик, нужно приглашать в наш клуб, наш украинский чемпионат и завоевывать с такими игроками европейские трофеи, а не болеть за них, даже когда они играют в лучших клубах мира".

"К сожалению, сейчас это невозможно, потому что в Украине идет подлая, несправедливая война, развязанная против нас российской федерацией. Но я убежден, что мы победим. И сыграем товарищеский матч с Челси на Донбасс Арене в украинском Донецке. Мы должны делать все возможно, чтобы приблизить этот день".

"Именно поэтому я принял решение о запуске проекта "Сердце "Азовстали" - для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов. Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны, все мы сегодня чувствуем неизбежность Победы Украины".

"В помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям сегодня я выделяю 1 миллиард гривен. Они будут направлены на разные потребности – от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов".

"Для соблюдения принципов прозрачности будет сформирована профессиональная, независимая команда, которая будет взаимодействовать с защитниками "Азовстали", их семьями, патронажными службами, волонтерами. Мы в вечном долгу перед нашими воинами!".

Напомним, что трансфер Михаила Мудрика вошел в ТОП-5 по стоимости для Английской Премьер-лиги.