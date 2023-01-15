Мудрик в топ-5 самых дорогих трансферов АПЛ

Долгожданный переход Михаила Мудрика в английский гранд стал не только громким, но и рекордным событием. Челси пришлось выложить суммарно 100 млн евро, что сделало украинца одним из самых дорогих приобретений в истории АПЛ.

В свое время больше заплатили только за двоих игроков - Джека Грилиша и Ромелу Лукаку.

Топ-5 самых дорогих трансферов в истории АПЛ

Джек Грилиш – из Астон Виллы в Манчестер Сити – 100 млн фунтов

Ромелу Лукаку – из Интера в Челси – 97,5 млн фунтов

Поль Погба – из Ювентуса в Манчестер Юнайтед – 89 млн фунтов

Михаил Мудрик – из Шахтера в Челси – 89 млн фунтов

Дарвин Нуньес – из Бенфики в Ливерпуль – 85 млн фунтов

Кроме того Мудрик стал самым дорогим зимним приобритением в истории АПЛ. До этого рекорд уверенно держал Вирджил Ван Дейк, перейдя в Ливерпуль из Саутгемптона.