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Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 видео голов и лучших моментов матча 01.04.23

Представляем вашему вниманию обзор поединка английской Премьер-лиги.
Сегодня, 17:58
Манчестер Сити разгромил Ливерпуль / Getty Images
Манчестер Сити разгромил Ливерпуль / Getty Images

В субботу, 1 апреля, Манчестер Сити в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Ливерпуль.

Подопечные Хосепа Гвардиолы, пропустив первыми, сумели одержать волевую разгромную победу со счетом 4:1.

Команда Юргена Клоппа открыла счет в противостоянии на 17-й минуте после результативного удара Мохамеда Салаха. Однако в середине первого тайма "горожане" отыгрались усилиями Хулиана Альвареса.

В самом начале второй половины матча Кевин Де Брюйне вывел уже Манчестер Сити вперед, а вскоре Илкай Гюндоган увеличил преимущество хозяев поля. Окончательный счет поединка на 74-й минуте установил Джек Грилиш.

Вашему вниманию видео всех голов матча Манчестер Сити - Ливерпуль в 29-м туре АПЛ:

Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1

Голы: Альварес, 27, Де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Грилиш, 74 - Салах, 17

Манчестер Сити: Эдерсон - Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз - Гюндоган, де Брюйне, Родри (Бернарду Силва, 83), Грилиш (Палмер, 89), Марез - Альварес

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 70) - Хендерсон, Фабиньо, Эллиотт (Окслейд-Чемберлен, 70) - Салах (Нуньес, 70), Диогу Жота (Фирмино, 70), Гакпо (Милнер, 82)

Предупреждения: Родри, 33, - Салах, 19

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