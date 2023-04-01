Манчестер Сити без Холанда разгромил Ливерпуль

В субботу, 1 апреля, Манчестер Сити принимал на Этихаде Ливерпуль в центральном матче 29-го тура АПЛ.

Команды начали с прощупывания соперника, но гости воспользовались первым же своим шансом, счет открыл Мохамед Салах. Однако уже через 10 минут Альварес, вышедший в старте вместо Холанда, вернул паритет.

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А вот с началом второго тайма оборона Ливерпуля буквально рухнула. На 47-й минуте Де Брюйне вывел "горожан" вперед, а на 53-й Гюндоган увеличил разрыв.

Сити продолжил громить и разрывать Ливерпуль, но до гола пришлось ждать аж до 74-й минуты, Грилиш довел счет до разгромного. После этого подопечные Гвардиолы просто спокойно завершили игру.

Источник: Getty Images

Статистика матча Манчестер Сити - Ливерпуль 29-го тура АПЛ

Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1

Голы: Альварес, 27, Де Брюйне, 46, Гюндоган, 53, Грилиш, 74 - Салах, 17

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 17 - 4

Удары в створ: 8 - 1

Фолы: 9 - 12

Ожидаемые голы (xG): 1,91 - 0,29

Манчестер Сити: Эдерсон - Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз - Гюндоган, де Брюйне, Родри (Бернарду Силва, 83), Грилиш (Палмер, 89), Марез - Альварес

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 70) - Хендерсон, Фабиньо, Эллиотт (Окслейд-Чемберлен, 70) - Салах (Нуньес, 70), Диогу Жота (Фирмино, 70), Гакпо (Милнер, 82)

Предупреждения: Родри, 33, - Салах, 19