Лэмпард может стать временным тренером Челси

Легенда "синих" может вернуться в клуб и попытаться хоть как-то исправить ситуацию до конца сезона.

После увольнения Грэма Поттера с должности главного тренера лондонский Челси остается под руководством Бруно Сальтора.

Пока европейские инсайдеры пишут о переговорах с Юлианом Нагельсманном и Луисом Энрике, который уже прибыл в Лондон, на горизонте появился неожиданный кандидат, хоть и временный.

Как сообщает The Telegraph, роль временного тренера до конца сезона на себя может взять не кто иной, как Фрэнк Лэмпард.

По информации источника, "синие" не хотят торопиться с назначением главного тренера, а потому они всерьез рассматривают вариант того, чтобы дать своему экс-тренеру поработать с командой до конца сезона-2022/23.

Стоит отметить, что Фрэнк Лэмпард был замечен на трибуне Стэмфорд Бридж во время матча Челси - Ливерпуль (0:0).

Напомним, что легендарный хавбек возглавлял столичный клуб с июля 2019 года по январь 2021 года. Затем у него был неудачный период в Эвертоне. На данный момент 44-летний англичанин остается без работы.